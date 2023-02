El 14 de febrero es el mes del amor y para L-gante no pasó desapercibido, como dice el refrán donde hubo fuego cenizas quedan. El artista reaccionó a un comentario de Wanda Nara por el día de San Valentín, donde no pudo ocultar sus sentimientos y expresó todo lo que lleva dentro.

En una de sus historias de la empresaria dejó que sus seguidores le hagan preguntas y una usuaria le preguntó sobre su relación de amistad con Elián Valenzuela y ella no tardó en contestarle: “Creo que vamos a ser amigos para siempre”, escribió la mediática que aprovechó su momento de descanso para despejar las dudas sobre el vínculo que la une al cantante.

El creador de “cumbia 420” contesta el estado de Nara en una limosina fumando un cigarrillo: “Y más. Te extraño”, fue el mensaje que compartió L-Gante a un posteo en el que Wanda respondía que siempre serán amigos.

Un dato no menor es que L-gante escuchaba un tema de Gilda en la respuesta de la historia de la mediática:“Yo, por ti, volveré Tú, por mí, espérame Te pido, yo, por ti, volvereTú, por mí, espérame”.

Esta es la cifra millonaria que L-Gante pagó por su nueva Ferrari: “Es una guasada de plata”

“Toda la plata”. Así describió L-Gante las consecuencias del escándalo mediático que lo involucró con Wanda Nara, días atrás, haciendo referencia a la exposición que los rumores de romance entre él y la mediática que resultó muy fructífero económicamente.

Parece ser que así lo fue, porque recientemente el cantante sumó a su colección de autos, una exclusiva Ferrari modelo 458 Italia 4.5, en color negro. Es sabido que L-Gante tiene una debilidad por la carrocería de alta gama, por lo que no fue la adquisición en sí lo que sorprendió, sino la manera en la que operó la transacción.

Juan Etchegoyen fue el encargado de revelar todos los detalles de la millonaria compra, a través de su programa en las redes de Radio Mitre. “Elián asistió a una concesionaria de autos de lujo, tengo el nombre, pero me lo reservo para no darle publicidad gratis, y llevó el dinero físico para hacer la compra y no tienen idea de cuánto. Ahora te lo voy a decir, es mucha plata de verdad”, adelantó el periodista.