Luego de muchas idas y vueltas, rumores de noviazgo y de infidelidad, L-Gante y Tamara Báez pudieron reconciliarse y volver a ser amigos y compañeros. Los papás de Jamaica recientemente se reencontraron en unas merecidas vacaciones en Mar Del Plata, pero su unión excede solamente los buenos momentos, sino que hoy por la mañana, Tamara acompañó al cantante de Cumbia 420 a presentarse ante la justicia.

Al salir del trámite, el notero de A La Tarde le preguntó L-Gante si su buena relación con su ex se debía a que Wanda Nara ya no estaba más en su vida. “Yo me llevo bien con todos”, respondió con el carisma de siempre. A su vez, aseguró que no la ve desde el año pasado y comentó acerca de lo beneficioso que fue todo ese escándalo mediático: “toda la plata”, se rio.

Wanda Nara y L-Gante.

Una vez dentro del auto, Tamara estaba en el asiento de acompañante y el cantante habló acerca de la relación con la mamá de su hija. “Nos llevamos re piola acá, ahora vamos a ver”, expresó. El periodista le preguntó si había vuelto con ella porque la extrañaba, a lo que Elián respondió: “Extrañaba llevarme bien”. Báez fue consultada por lo mismo, y ante su timidez, respondió lo mismo que su ex.

“Nos llevamos bien, yo trato de estar ahí presente y de que no se me note una ausencia, pero la llevamos con todo el trabajo y la vida que tenemos. Es pesado, pero estamos”, amplió el cantante.

Con la buena onda de siempre, L-Gante se despidió en su camioneta y, mientras se iba, los noteros le preguntaron por una posible hermanita para Jamaica. Si bien no negó la posibilidad, se mostró un poco incómodo por la pregunta y, a medida que el auto se alejaba de la multitud de periodistas, el micrófono captó una risa del cantante, mientras decía: “¿Estás loco vos?”.

La declaración de L-Gante en la fiscalía tras la denuncia de un fanático

L-Gante y Tamara Báez se presentaron hoy en la fiscalía para declarar por un hecho que había ocurrido en marzo de 2022. Según el acusante de 17 años, el cantante lo habría agredido con un arma de fuego tras pedirle una foto.

Tamara Báez y L-Gante.

El abogado del artista, Alejandro Cipolla, mantuvo diálogo con la prensa y explicó la situación. “Declaró, negó todos los hechos, hizo la explicación respecto de este chico que dijo ser golpeado por Elián. Aportamos la prueba y solicitamos nueva prueba para demostrar la veracidad de los dichos de Elián”, expresó.

Cipolla también habló sobre la oferta económica de 50 mil pesos que le hizo el cantante, y el pedido del denunciante de 20 mil dólares para retirar la demanda. “Le puedo ofrecer 20 dólares, más de eso no”, declaró.

H.O