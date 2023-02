“Toda la plata”. Así describió L-Gante las consecuencias del escándalo mediático que lo involucró con Wanda Nara, días atrás, haciendo referencia a la exposición que los rumores de romance entre él y la mediática que resultó muy fructífero económicamente.

Parece ser que así lo fue, porque recientemente el cantante sumó a su colección de autos, una exclusiva Ferrari modelo 458 Italia 4.5, en color negro. Es sabido que L-Gante tiene una debilidad por la carrocería de alta gama, por lo que no fue la adquisición en sí lo que sorprendió, sino la manera en la que operó la transacción.

La nueva Ferrari negra de L-Gante.

Juan Etchegoyen fue el encargado de revelar todos los detalles de la millonaria compra, a través de su programa en las redes de Radio Mitre. “Elián asistió a una concesionaria de autos de lujo, tengo el nombre, pero me lo reservo para no darle publicidad gratis, y llevó el dinero físico para hacer la compra y no tienen idea de cuánto. Ahora te lo voy a decir, es mucha plata de verdad”, adelantó el periodista.

El conductor de Mitre Live finalmente dio a conocer la increíble cifra, cerrando el misterio: “Me contaban hoy que L-Gante se gastó para la compra de este vehículo 569 mil dólares. Yo dije que era una guasada de plata”. Convirtiendo ese dinero a la moneda local, estaríamos hablando de nada más ni nada menos que 218 millones de pesos.

El cantante abonó la totalidad del importe en efectivo.

Siempre con la última información, Etchegoyen mencionó que el auto estaba publicado en Mercado Libre, así como también comentó un detalle no menor sobre la compra: “Lo que no sé cómo hizo es para darle todo el billete junto con la restricción de dólares que hay en Argentina”.

La reflexión que L-Gante compartió en sus stories.

El cantante compartió en sus redes distintas fotografías de su nueva Ferrari, así como también una foto con las llaves de sus distintos vehículos de lujo, entre ellos dos Mercedes Benz, y aprovechó para reflexionar sobre lo que significa para él. “Pequeño detalle en un rincón de mi casa que me hace pensar mucho, volar en las reflexiones y recuerdos de hace dos años hacia atrás que ni siquiera esta casa estaba”, escribió, mostrándose siempre muy agradecido con todo lo conseguido, fruto de su esfuerzo. Para coronar, atrás de las llaves se encontraba un cuadro con el nombre de su única hija, Jamaica.

H.O