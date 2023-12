L-Gante y Wanda Nara fueron vinculados en múltiples ocasiones. El artista y la empresaria compartieron momentos juntos que los comprometieron íntimamente. Lo que hacía que su relación no se confirme era el vínculo matrimonial que ata a la mediática con Mauro Icardi.

Wanda Nara y L-Gante

Con el pasar de los meses, la situación fue cambiando. L-Gante cayó preso en la DDI de Quilmes, debido a una causa por amenazas y privación ilegítima de la libertad. Por su parte, Wanda Nara se instaló en Europa definitivamente. Mauro Icardi comenzó a jugar al fútbol en Turquía y la familia se mudó hacia Estambul. Todo transcurrió con normalidad hasta que Wanda comenzó con una enfermedad que se está tratando y controlando: la leucemia.

Cómo fue la charla de L-Gante sobre Wanda Nara

Tras todos estos inconvenientes, la relación entre el cantante y la empresaria no prosperó. Algunas campanas indican que era meramente para los medios, pero L-Gante declaró en más de una ocasión que estuvieron en una relación, pese a no haberse enamorado.

Wanda Nara y L-Gante

El músico concurrió a la gala de los Martín Fierro de la Moda, celebrados en la Usina del Arte, donde un móvil de Intrusos lo interceptó y logró hablar con él. Allí, fue consultado por un periodista que quería saber si había felicitado a la rubia.“Aún no, pero me alegra mucho y también me alegra que su hijo la haya representado y haya dicho unas lindas palabras. Los felicito”, dijo Elián Valenzuela.

“¿Están en contacto?”, interrogó el cronista, a lo que L-Gante soltó: “Sí, siempre, tenemos una relación muy tranquila. Me mantengo en contacto siempre con ella. Cuando viene me entero un poco más de las cosas, un par de mensajitos”.

L-Gante acabó esta etapa de la entrevista hablando de Mauro Icardi, el esposo de Wanda Nara. Cuando el periodista lanzó: “Cuando no está Mauro hablan más, ¿eso querés decir?”, el cantante respondió, picante, “No sé, nunca lo vi a él. No me preocupa lo que él piense de mí, el prejuicio lo tiene cualquiera”.

SDM