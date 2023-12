Wanda Nara y Mauro Icardi hace casi un mes cumplieron una década juntos como marido y mujer. En el medio de tantos años juntos, hubo crisis, altibajos, infidelidades y hasta una posible separación, pero lograron superarlos con mucho amor y cariño, especialmente por la familia que formaron.

Es por ello que, el futbolista le propuso renovar sus votos matrimoniales y la empresaria adelantó que seguramente lo harán en Argentina: "De hecho, te voy a adelantar algo que todavía no conté: Mauro me propuso volver a casarnos... ¡Después de 10 años juntos! No definimos nada todavía, pero fue hermoso recibir su propuesta", reveló en la revista Gente.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Respecto a su nueva boda, continuó Wanda: "Te juro que ni siquiera tuvimos tiempo de sentarnos a organizarlo, pero todos nuestros seres queridos están allá, así que -si logramos cumplir este sueño- doy por sentado que será en la Argentina", expresó en la producción que brindó para el medio.

La película de amor de Wanda Nara y Mauro Icardi en Turquía

Sobre este contexto, en la jornada de este día, la conductora de MasterChef sorprendió en sus redes sociales con un reel en donde adelantó: ‘’Nuestra película de amor en Turquía. Primera parte’’, escribió, en la descripción de la publicación.

En el video, el cual es blanco y negro, para otorgar dramatismo y en el fondo el paisaje de una ciudad de Turquía. Se aprecia a la modelo vestida de gala, un vestido negro al estilo Jessica Rabbit y un peinado muy romántico.

Icardi, por su parte, luce un smoking negro, el cual le sienta a la perfección. Ambos se miran enamorados, mientras a su alrededor explotan fuegos artificiales y el jugador le dedica unas palabras en turco, tras de colocarle una pulsera con diamantes a su esposa, como sinónimo del gran amor que siente hacia ella.

El clip en cual representa la historia de amor de Wanda Nara y Mauro Icardi, es una colaboración con una marca muy lujosa de joyerías en Turquía, y como la hermana de Zaira Nara aseguró es la primera parte, ahora resta esperar por la segunda para poder ver cómo continua este cuento.

D.M