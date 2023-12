L-Gante fue noticia durante el último tiempo debido a sus idas y vueltas en la relación con Wanda Nara. Pese a que logró realizar un Luna Park, su paso por la cárcel tampoco le hizo bien al personaje más importante de la movida RKT en la Argentina.

L-Gante después de salir de prisión

Ese oscuro capítulo en su vida fue fundamental para entender su presente: pasó 100 días privado de su libertad, alejado de su pequeña hija Jamaica y rodeado del hostil clima que se vive en las penitenciarías. Afortunadamente, esa instancia ya pasó y ahora, aunque no sea todo color de rosa, el cantante está creciendo en lo profesional.

El mensaje de L-Gante que alertó a sus fanáticos

Recientemente, Elián Ángel Valenzuela​ subió una historia a Instagram muy importante. El cantante de cumbia 420 decidió dar un mensaje que podría ayudar a mucha gente, e incluso, ayudarse a sí mismo.

L-gante alertó a sus fanáticos cuando dijo en un video que él mismo se encargó de subir: “Si alguien tiene ganas de matarse, no existir más, no sé que más o algo similar, no se dé por vencido”. El músico añadió: “Siga para adelante, como yo en este mismo momento”, dando a entender que atraviesa un difícil momento emocional.

Línea 135

El Centro de Atención al Suicida (CAS) atiende 18 horas diarias (consultar horarios en la web), de forma anónima, gratuita y voluntaria. La técnica que utiliza es la “escucha activa”, con intervenciones orientadas a que el consultante hable. La línea es gratis llamando desde CABA o Gran Buenos Aires; y los números (011) 5275-1135 o el 0800 345 1435 son para todo el país.

