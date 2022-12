L-gante dió detalles de sus salidas gastronomicas con Wanda Nara

Luego de la exclusiva celebración que le hizo Wanda Nara a Kenny palacios por su cumpleaños, dónde sí estuvo Mauro Icardi, L-gante le realizó un reclamo a la modelo por su inquietante actitud. El cantante de cumbia 420 estuvo de invitado en el radio stream show Red Flag, en Lazu TV, el artista no se calló y le dió con todo a la mediática.

"Las dos mejores salidas que tuvimos fueron cuando ella me invitó a cenar que fuimos a un restaurante muy bonito del cual se dijo en los medios que yo pagué una cantidad de dinero exorbitante y no siquiera pagué yo. Solo dejé la propina para el mozo", contó el artista

"Al otro día la invité a comer yo... Y, bueno, como que se me hizo tarde por los shows. Eran las 2 de la mañana y no encontraba nada en ningún lugar. Entonces le dije: ‘Ya fue, no te hagas la buena. Vamos a comer a la Costanera’", agregó

"Y fuimos ahí y ella se pidió un sanguche de lomito y yo un choripán. fue tan raro que nadie nos pidió una foto. El que vendía en el puestito no nos pasó cabida, para mi que no creyó que éramos nosotros”, recordó L-Gante.

En la charla que mantuvo L-gante con Grego Masello, el conductor, quiso indagar un poco más sobre esas salidas, pregunto si alguno de los dos se había dejado plantado en alguna ocasión. Y ahí Elián aprovechó para hacer reproche a Wanda Nara. "Nunca te dejé plantado", aseguró Wanda.

"Ayer me dejaste plantado. No me invitaste al cumpleaños de Kenny, Wanda. Se encanutaron la torta ahí. ¿Qué pasa?”, le reclamó L-Gante a la modelo, sobre el cumple de Keny Palacios, el amigo y estilista de Nara.

"Lo que pasa es que yo le presté la casa a mi amigo y la lista de invitados la hizo él. Así que La Mafilia ya sabe con quien se tiene que agarrar”, se justificó Nara. "Bueno, pero el rockstar la pasó bien igual ayer, así que yo me quedo tranquila", le devolvió Wanda, pícara, a su "amigo".