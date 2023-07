L-Gante continua preso en la DDI de Quilmes desde hace un mes luego de ser denunciado por amenazas, tenencias de armas y privación ilegítima de la libertad hacía una persona. Su situación sigue la misma, pese a los reiterados intentos por pedir prisión domiciliaria.

Por otro lado, revelaron que el cantante de cumbia 420 perdió está perdiendo mucho dinero, quién brindó la primicia fue Juan Etchegoyem en Mitre Live: “Quiero contar un dato que hoy me daban sobre Elián Valenzuela y el dinero que perdió con todo lo qué pasó’’, empezó diciendo.

L-Gante

‘’Voy a dar la cifra y no se asombren, me contaron que hasta ahora Elián y su grupo de trabajo, obviamente, perdieron una cifra cercana al medio millón de dólares, así como lo escuchás. Repito. Alguien me dijo que Elián y La Mafilia, con todo esto, habrían perdido 500 mil dólares, por trabajos que no pudieron hacer’’, develó el periodista, es decir que el L-Gante perdió alrededor de 250 millones de pesos, al cambio actual del dólar.

La tierna postal de Jamaica, hija de L-Gante

Pese a todo esto, el cantante de cumbia 420 se encuentra muy bien acompañado por su familia y entorno más íntimo. Especialmente por Tamara Báez, que compartió en sus historias de Instagram el momento cuando viajaba con su hija Jamaica hacía la DDI de Quilmes para visitar a su papá L-Gante.

La hija de L-Gante

En la imagen se la ve a la pequeña emocionada por ver al artista que aguarda por su libertad, mientras que su abogado y familia continúan haciéndole el aguante a Elián. Que, a su vez, Tamara aprovechó para repostear una publicación de los fanáticos de L-Gante pidiendo su liberación.

La confesión de Tamara Báez a la espera de la excarcelación de L-Gante

Desde sus redes sociales la expareja publicó: "Te extrañamos mucho, falta poco", escribió Tamara Báez, dejando en evidencia que no sólo Jamaica extraña a su papá, sino que ella también.

D.M