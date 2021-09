L-Gante retiró del hospital a su hija Jamaica, en limusina y con una caravana  

El pasado lunes 13 de septiembre, Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, fue papá por primera vez, junto a su novia Tamara Báez, quién dio a luz a Jamaica a través de una cesárea. Hoy al mediodía, el trapero argentino del momento, acudió en limusina al Hospital Municipal de Luján, seguido por una caravana de fanáticos, para buscar a su hija recién nacida.

“Vengo a buscar a mi bebé” dijo L-Gante ante las cámaras de Crónica TV, que estaba en el lugar presenciando el momento en el que una multitud de fanáticos acompañaron a su ídolo. Agradecido por las muestras de amor y la recepción que le dio la gente, el artista exhibió a Jamaica alzándola para que todos la vean.

El nacimiento de Jamaica revolucionó el mundo de Elian Ángel, pero la alegría del artista en el día de ayer, fue opacada por dos hombres cuando lo agredieron al visitar a su hija en el hospital.

"Fui a ver a mi hija al Hospital de Luján y por ser de General Rodríguez, entre toda la gente que estaba haciendo el aguante, afuera uno, dos 'logis' que estaban ahí les pintó los barra bravas, no sé qué onda. Altos personajes" expresó enojado L-Gante en sus redes sociales.

Cómo nació la historia de amor de L-Gante y Tamara Báez

Semanas atrás, “L-Gante” estuvo invitado al ciclo de Almorzando con Mirtha Legrand. Durante el programa de El Trece, luego de un divertido ida y vueltas con Juana Viale, el artista dio detalles desconocidos sobre la historia de amor con la madre de su próximo hijo.

El músico asistió a la grabación del programa acompañado por su mamá y Tamara Báez, su novia. La joven pareja está en la dulce espera de su beba que se llamará Jamaica. Al saber este dato, la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand le preguntó a L-Gante como conoció a su novia. “Era compañera de escuela de un amigo mío, de mis buenos amigos del barrio. Y nada, a mí me gustaba ella y no me daba atención” comenzó.

“En un momento si me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo, nos conocimos, todo, y así fue. Después me empecé a juntar sin mi amigo”, agregó.

