L-Gante y Wanda Nara tuvieron una breve relación amorosa que terminó con en una relación de amigos dicho por los protagonistas. Después de que el cantante confirmó el noviazgo con la empresaria se empezó a revelar algunos detalles íntimos de su vínculo. Elián Valenzuela visitó "Podemos Hablar" y explicó cómo fue la cita romántica que tuvo con la modelo.

L-Gante reveló a dónde llevó a Wanda Nara en una cita romántica

L-Gante reveló a dónde llevó a Wanda Nara en una cita romántica

Andy Kusnetzoff preguntó: "Pasen al punto de encuentro los que tuvieron una mala cita". La cantante automáticamente dio un pase adelante. "Tu mala cita Elián", le dio la palabra el conductor. "No sé si mala, pero no salió como pensaba, como planeaba", empezó a explicar L-Gante.

L-Gante reveló a dónde llevó a Wanda Nara en una cita romántica

"Había tenido una cita el día anterior. Fui un invitado de lujo, la comida, todo. Ese día me tocaba a mí, se me hizo tarde. Llegó la 1 am, todo cerrado. Buscando ahí en el GPS para ver donde nos sentamos a comer con la chica W", explicó el cantante y los presentes se sorprendieron por la inicial que dio. "Si la chica W es la que todos queremos no podés bajarte a todos lados", dijo Andy.

"No encuentre nada. ¿Te conformas con un sandwichito de bondiola?, le dije. Accedió y bueno, la onda era el hambre en ese momento", siguió el cantante. "¿La llevaste a Wanda a comer un choripán?", siguió el conductor. "Una bondiola", aclaró L-Gante en tono de risa. "Nos conoció el del puesto y se disfrutó por eso, por la naturaleza", acotó Elián sobre la cita que tuvo con Wanda Nara.

AF

.