L-Gante sufrió un accidente y tuvo que ser hospitalizado

L-Gante se accidentó, se fracturó un brazo y tendrá que usar un yeso por algunas semanas. La informaciòn la dio a conocer Maite Peñoñori, en su cuenta de Twitter.

Según la información, el artista se fracturó y en la clínica Güemes de Luján le pusieron un yeso en su brazo derecho.

"Se fracturó L-Gante y terminó con yeso en el brazo derecho. Estuvo ayer en la clínica Güemes en Luján con su mujer Tamara", asegura el tweet de Maite Peñoñori.

Por el momento no se confirmó la raíz del accidente, se especula que podría estar relacionado al violento momento que la pareja protagonizó en la semana, cuando tuvieron una fuerte discusión con un grupo de vecinos.

No obstante, el lunes por la noche, L-Gante hizo un posteo en su cuenta de Instagram junto a su hija Jamaica y en las fotos se puede distinguir el yeso en su brazo derecho, confirmando el accidente.

Claudia, la mamá del L-Gante, confesó los miedos que tiene por el futuro de su hijo

laudia Valenzuela, la madre de Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante estuvo como invitada de honor a "Nosotros a la Mañana" por eltrece. Confesó que no está tranquila con la fama del cantante y que trata de controlar el entorno que lo rodea para que no lo lleven por mal camino.

"Tengo miedo. Siempre tenés ese temor y ese miedo cuando una carrera va tan rápido y es tan fugaz. Te puede dar miedo cuando va de un lado de otro, en esos caminos y traslados le pase algo como les pasó a muchos artistas”. Te da miedo que hay mucha gente que lo quiere y mucha gente no lo quiere. Las críticas y él también tiene su carácter y reacciona. Se está dando cuenta de que hay un poco de verdad en que le pegan de más. Todos los días hablan de una cosa nueva o de algo chiquito hacen algo gigante o le encuentran la vuelta para pegarle”, comenzó diciendo la señora.

Además aclaro que los rumores de las exigencias que dicen que pide su hijo para sus shows son todas mentiras: "Las exigencias de los shows de las que hablan no son verdad. Por su forma de ser, cuesta mucho que se agrande y se suba al caballo. Las mismas exigencias que salieron ahora fueron las que salieron cuando se suspendió un show en Venado Tuerto”.

“Los amigos del campeón se van retirando solos. Se van limpiando. Están los que se mantienen, los de siempre, que tienen códigos y los que quedan. Los otros se van filtrando. Uno tiene esa mentalidad que sabe el que se arrima te va a pedir algo”.

“Siempre me preocuparon las drogas. Él fuma marihuana. A mucha gente no le gusta que yo diga tan libremente que fuma. Él empezó a fumar desde muy chico, ya lo contó, a los catorce o quince, el momento del adolescente rebelde que no sabe si estudiar o no. Como éramos los dos que convivíamos la gran traba era la de mi trabajo. Había muchas horas que yo no estaba y no podía ocuparme. Él trata de controlarse y fuma cuando está nervioso o cuando está grabando, para relajarse", explicó sobre el consumo de su hijo para cerrar.