Desde que se separó de L-Gante, Tamara Báez se animó a hacerse diferentes cambios de looks con los que sorprende a sus seguidores cada dos por tres. Sus ideas tienen tan buena repercusión que es común ver cómo la imitan y le comparten las fotos de los cambios.

Sin embargo, en esta oportunidad, Tamara Báez no pudo realizarse el cambio de look que tenía en mente, pero el resultado final fue aún mejor que el original. A través de las historias de su cuenta oficial de Intagram, la influencer compartió las postales de su nueva imagen.

Tamara Báez.

La mamá de Jamaica se colocó extensiones negras pero sin cambiar el color rojo que lleva actualmente en su cabello. Por lo que la combinación es similar a la que lució Shakira en la década del 90.

Aunque en un vivo de la misma red social, la expareja de L-Gante aclaró que en principio quería ponerse extensiones rubias, pero tuvo que desistir de su idea inicial ya que al bañarse, el tinte rojo que desprende su cabello recién teñido, iba a manchar las extensiones, por lo que terminó eligiendo las morochas.

Tamara Báez rompió el silencio sobre las posibles vacaciones con L-Gante

La influencer vacacionará en Mar del Plata y surgieron rumores de que lo haría con L-Gante, por lo que Tamara decidió aclararlo. "No, no me voy de vacaciones con él", sentenció la mamá de Jamaica. Aunque lejos de desligarse del tema, agregó: "Pero capaz pinta playita o bailongo, como corresponde porque somos una familia".

De esa forma, Tamara dejó en claro que finalmente pudieron limar sus asperezas al punto de compartir momentos juntos como la familia que son gracias a la hija que los une. Sin embargo, cabe recordar que no va a ser la primera vez que se los vea juntos de esa forma tras la tormentosa separación que vivieron.