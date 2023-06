Nicole Neumann se encuentra en graves problemas luego de que Marcela Tauro haya revelado que su hija, Indiana Cubero, presentó una denuncia en su contra por “violencia verbal, emocional y física”. Ahora, la abogada de la modelo salió a aclarar cómo se viven estos tensos momentos desde su lado.

Fue Karina Iavícoli que compartió detalles de la conversación que tuvo con Celia Gallardo, la abogada de Nicole Neumann. “Ella agradece el espacio y dice que no estaba ni siquiera al tanto de las declaraciones de la abogada de Cubero, la doctora Rosenstein”, comenzó explicando la panelista en Intrusos, quien se contactó con la profesional para conocer acerca del manejo interno entre la modelo y su equipo legal luego de las graves denuncias que se habrían presentado.

Nicole Neumann e Indiana Cubero.

“Nosotras no tenemos conocimiento de ninguna causa de maltrato”, fueron las palabras exactas de Celia Gallardo según leyó Karina Iavícoli en el ciclo de América. Luego, la panelista aclaró sobre la declaración: “Se refiere a que no le llegó ningún papel, no es para desmentir lo que contó Marcela Tauro, sino que es lo que dice la parte de Nicole Neumann”, explicando que esto no significa que las denuncias de Indiana Cubero no sean verídicas.

Indiana Cubero presentó 7 horas de grabación en su denuncia contra Nicole Neumann

Si bien la abogada de Nicole Neumann aseguró no haber recibido nada por parte de la abogada de Indiana Cubero, Lidia Rosenstein, fue esta quien visitó el programa de Georgina Barbarossa para revelar detalles de la causa iniciada en contra de la modelo.

Fabián Cubero e Indiana Cubero.

“Cuando Indiana sintió que lo que estaba viviendo era algo realmente terrible, le pidió a su papá de ir a vivir con él. Pero él le dijo ‘vos tenés que vivir con tu mamá. Estás con tus hermanas. Es lo que corresponde’”, comenzó explicando sobre las razones por las que Indiana Cubero sintió la necesidad de idear otra manera para probarle al padre que no podía seguir viviendo con Nicole Neumann.

“¿Qué hizo la niña muy hábilmente? Grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato del que era objeto”, continuó Rosenstein, quien definió a Nicole Neumann como “una madre muy agresiva”. La abogada también comentó sobre uno de los episodios que se pueden escuchar en las más de siete horas de grabación que entregó Indiana Cubero. “La mamá en un momento se enojó tanto, pero tanto, que le quitó el teléfono... Lo que no sabía es que el teléfono seguía grabando”, reveló.

H.O