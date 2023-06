Mica Viciconte apuntó contra Nicole Neumann en un posteo que hizo en sus redes en donde habló sobre amor y familia.

Luego de conocerse la denuncia de Indiana Cubero contra Nicole Neumann por "violencia física y psicología", ahora trascendió una publicación de la actual pareja de Fabián Cubero, en donde compartió un video familiar con un contundente mensaje.

"De eso se trata la vida, de jugar en familia, de dar AMOR, de sacar sonrisas, es la mejor manera de fomentar y reforzar los vínculos en nuestro hogar", escribió Mica en su cuenta de Instagram en donde mostró un video en donde se podía ver a Cubero disfrazado como uno de los personajes de "Paw Patrol" para impresionar a su hijo Luca.

"Gracias amor por estar en estos detalles", agregó la panelista en un clip que compartió días atrás, pero que cobró sentido ahora que salió a la luz la denuncia que Indiana le hizo a Nicole.

La palabra de Mica Viciconte sobre la denuncia de Indiana a Nicole Neumann

“No tengo ni idea. No voy a hablar absolutamente nada”, le dijo Mica al notero de "Intrusos" cuando fue consultada por la denuncia que salió a la luz y expusieron en el programa. “Fabi se encarga de todo eso con los abogados y en la justicia, que creo que es el lugar donde se tienen hacer los temas, pero jamás opinaba nada de eso y menos si son cosas delicadas. No me interesa entrar en esa”, agregó.

“Mi rol con Fabián es de pareja, de contención, de amor, que es el rol que siempre ocupé. Yo no soy ni mamá. No quiero ocupar. Yo tengo mi hijo, pero también tengo mucho amor y las quiero mucho, (a las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero), son parte de mi familia y las cuido mucho, no tengo ningún rol y todas las cosas se tratan con amor”, afirmó Micaela Viciconte.

