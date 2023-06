Revelaron cómo se encuentra el vínculo de Indiana Cubero con sus hermanas, Allegra y Sienna tras denunciar a su mamá Nicole Neumann

Nicole Neumann se encuentra en el ojo de la tormenta desde el día de ayer, luego de que se diera a conocer la denuncia por violencia familiar que realizó Indiana Cubero a su madre. Cabe recordar que, desde hace varios meses la relación entre ambas es bastante tensa y distante, además de la que adolescente eligió vivir con su padre Fabián Cubero hace unos meses atrás junto a Mica Viciconte y su pequeño hermano, Luca.

En Intrusos, Marcela Tauro brindó más detalles sobre la interna familiar que hizo temblar al mundo del espectáculo: ‘’Hace un tiempo venimos diciendo que Indiana no vive con ellos, que no fue de viaje. No era sólo una discusión, sino que se habría presentado una denuncia en el Juzgado N°2 de la doctora Celina Sendra, en Tigre", empezó explicando la periodista.

Indiana Cubero y Nicole Neumann

"Sabíamos que no estaba bien la relación. La denuncia habría sido hecho por Indiana. Hay una grabación de muchas horas que tiene la jueza que tiene como prueba. Se habla de violencia, un poco física y psicológica. Habría una grabación en la que hay más implicados, hay alguien que la destrata", expresó Marcela.

Cómo está actualmente la relación de Indiana con sus hermanas Allegra y Sienna

Por otro lado, Nicole Neumann tiene otras dos hijas, fruto de su exrelación con Fabián Cubero, Allegra y Sienna, quienes viven con la modelo. En la mañana de hoy martes, en el programa Mañanísima, Pampito reveló más detalles sólo cómo se encuentra el vínculo entre Indiana con sus hermanas.

"Las hermanas de Indiana porque ellas siguen viviendo con Nicole y ellas tres siguen teniendo buen trato. Las tres hermanitas siguen teniendo buen trato pero bueno hoy una de ellas dice esto", expresó el periodista sobre el caso de Indiana Cubero y Nicole Neumann.

D.M