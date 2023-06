Avanza con fuerza en los medios de todo el país el conflicto entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana Cubero (14). Mientras el clima familiar se rige por un Silenzio Stampa de parte de los principales protagonistas, se van filtrando y conociendo datos que desvelan perfiles nunca antes conocidos de los implicados. Como si se tratara de una guerra fría, hace poco se conoció un mensaje provocador por parte de Mica Viciconte.

Ayer en Intrusos de América TV, Marcela Tauro reveló que la modelo Nicole Neumann habría usado a Rufi, la perrita salchicha que le había dado a Indiana Cubero en uno de sus cumpleaños, para que volviera a vivir con ellas y dejara de hacerlo en casa de Fabián Cubero y Mica Viciconte.

“No te doy el perro si no volvés a vivir con nosotras", aseguró la periodista que dice el expediente de la denuncia que fue radicada por parte de Indiaca contra Nicole, en abril, ante el Juzgado de Familia Nro. 2 de Tigre.

Acto seguido, la Mica Viciconte compartió fotos y videos junto a Rufi con frases y mensajes que sin duda, pueden provocar: “Tuve una amiga que me acompañó a entrenar. Rufi”.

En un video, la actual pareja de Poroto Cubero y enemiga conicidad de Nicole Neumann, agregó: “Ay, si esto no es amor, no sé lo que es”, en un paneo con el celular a Rufi, que descansa sobre una colchoneta y cubierta por una campera. “Mientras entreno, ella es mimada por todos en el Gym”.

Mica Viciconte afirmó que la justicia va lenta pero tiene fe

La influencer habló con el móvil de Intrusos y sin meterse de frente en el conflicto que libra su pareja e Indiana Cubero con Nicole Neumann, aseguró que espera que todo se resuelva en la justicia.

“La justicia en este país es muy lenta, muy lenta, pero tengo fe que las cosas se arreglen ahí, así que hay que esperar. No voy a dar ningún indicio ni nada porque no es un tema que me corresponde, que no quiero hablar, no me interesa y lo tienen que tratar las personas correspondientes, no yo”, comentó Mica Viciconte.

