Instagram

Los Premios Oscar de la Academia publicó hoy en su cuenta de Twitter el listado oficial de los ganadores en sus 23 categorías. La gala pasará a la historia por violenta reacción del actor Will Smith arriba del escenario del Dolby Theatre de Hollywood.

Luego de una polémica noche con Will Smith y Chris Rock a la cabeza, que terminó con una bofetada que el actor le dio al comediante, por referirse de manera jocosa al problema de calvicie que sufre su esposa, Jada Pinkett Smith, La Academia confirmó sus ganadores.

La Academia reveló el listado definitivo de ganadores, tras la polémica con Will Smith.

El listado completo de las 23 categorías y sus ganadores de los Premios Oscar 2022:

Mejor Guión Original, ganador: "Belfast" — Escrita por Kenneth Branagh

Mejor Guión Adaptado, ganador: "CODA" — Guión de Siân Heder

Mejor Efectos Visuales, ganador:"Duna", Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor y Gerd Nefzer

Mejor Sonido, ganador:"Duna", Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill y Ron Bartlett

Mejor Cortometraje Live Action: "The Long Goodbye", Aneil Karia y Riz Ahmed

Mejor Cortometraje Animado, ganador: "The Windshield Wiper", Alberto Mielgo y Leo Sánchez

Mejor Diseño de Producción, ganador:"Dune"de Patrice Vermette, decoración del escenario: Zsuzsanna Sipos

Jessica Chastain - "The Eyes of Tammy Faye"

Mejor Canción Original, ganador: "No Time To Die" por "No Time to Die" Música y letra de Billie Eilish y Finneas O'Connell

Mejor Partitura Original, ganador: "Duna" - Hans Zimmer

Mejor Maquillaje y Peluquería, ganador: "The Eyes of Tammy Faye", Linda Dowds, Stephanie Ingram y Justin Raleigh.

Mejor Largometraje Internacional, ganador: "Drive my car" de Japón

Mejor Edición de Película, ganador: "Duna", Joe Walker

Mejor Documental Corto, ganador: "The Queen of Basketball", Ben Proudfoot

Mejor Documental, ganador: "Summer of Soul (Or, When the Revolution Could Not Be Televised). Ahmir "Questlove" Thompson, Joseph Patel, Robert Fyvolent y David Dinerstein

Will Smith - "King Richard"

Mejor Director, ganador:"The Power of the Dog" de Jane Campion

Mejor Diseño de vestuario, ganador: "Cruella", Jenny Beavan

Mejor Cinematografía, ganador: "Duna", Greig Fraser

Mejor Largometraje Animado, ganador, "Encanto" Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino y Clark Spencer

Mejor Actriz de Reparto, ganadora: Ariana DeBose en 'West Side Story'

Mejor Actriz Principal, ganadora: Jessica Chastain en "The Eyes of Tammy Faye".

Mejor Actor de Reparto, ganador: Troy Kotsur en "CODA".

"CODA".

Mejor Actor Principal, ganador, Will Smith en "King Richard"

Mejor Película, ganadora: "CODA", Philippe Rousselet, Fabrice Gianfermi y Patrick Wachsberger, Producers.

De esta manera, La Academia de los Premios Oscar que premia lo mejor del cine en el mundo, ratifica la estatuilla dorada para Will Smith, luego del escándalo por su acto violento en medio de la ceremonia.

Jada Pinkett Smith.

La palabra de Jada Pinkett tras el escándalo en la entrega de los Premios Oscar de la Academia

Hasta el momento la actriz y esposa de Will Smith había guardado silencio luego de que el actor fuera blanco de diversos comentarios, tanto a favor como en contra, por la bofetada que le dio a Chris Rock en vivo de los Oscar, al hacer un mal chiste sobre la calvicie de Jada Pinkett, producto de la alopecia que padece.

Jada Pinkett Smith.

“Esta es una temporada de sanación y estoy aquí para ello”, escribió Jada Pinkett Smith en su cuenta de Instagram, en apoyo al momento que vive su esposo y por ende ella y sus hijos, tras lo ocurrido en la gala de los Premios Oscar de la Academia el pasado 27 de marzo.