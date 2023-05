La romántica declaración de amor de Nacho Castañares a La Tora

Nacho Castañares sorprendió a sus seguidores al expresar el amor que siente por la Tora Villar. La pareja se conoció siendo compañeros de "Gran Hermano" y el vínculo siguió creciendo fuera de la casa más famosa del país.

La Tora cumplió años y esa fue la ocasión perfecta para que Nacho Catañares pueda abrir su corazón en las redes. A través de las historia de su cuenta oficial de Instagram, el straemer publicó un collage de fotos junto a su pareja y le dedicó unas tiernas palabras de amor.

"Feliz cumple a la más compañera, la que me enseñó que todo se puede y que todos tenemos nuestro lado sensible, la que no le molesta decir que se equivocó y la que inventa soluciones donde no las hay", expresó Nacho dejando en evidencia lo enamorado que está.

"A la más linda de todas, feliz cumple baby lu. Muy feliz de estar a tu lado", agregó Nacho haciendo suspirar al fandom que apoya de manera incondicional a esta pareja.

La publicación de Nacho Castañares.

Le cerraron el Instagram a Nacho Castañares

Para sorpresa de muchos seguidores, le cerraron el Instagram a Nacho, situación que resulta difícil de explicar, ya que no compartió imágenes que pudieran resultar ofensivas para que esto ocurra.

Sin embargo, Nacho Castañares ya se puso manos a la obra para identificar cuál fue el inconveniente y poder volver cuanto antes a la mencionada red social con la que interactúa con su gente.