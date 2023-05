Nacho Castañares tuvo su primer mano a mano en vivo en el estudio de LAM con Ángel de Brito y las angelitas. El ex Gran Hermano habló de todo y fue sorprendido con confesiones de su novia, La Tora, también participante del reality.

La Tora habló en un video proyectado en la pantalla y reveló que Nacho Castañares es sonámbulo. La ex Gran Hermano contó anécdotas inéditas que tuvo con su novio, algunas, un tanto dramáticas y escalofriantes.

La Tora.

“Lo que nos pasa en lo habitual es que es casi sonámbulo, diría yo” comentó La Tora y explicó:

“El otro día estaba durmiendo y yo noto cuando se mueve, cuando está medio fastidioso, moviéndose fuerte y empezó a chillar. Lo moví para que se despierte porque no la estaba pasando bien en el sueño y cuando se levantó me dijo que había un tipo, que quién era este tipo”, comentó la ex Gran Hermano.

La novia de Nacho comenzó a rezar para graficar el momento. “Me comenzó a dar miedo. Esas casas suele hacerlas bastante seguidos”. Y agregó: “Capaz que se levanta, te canta un tema y no se acuerda y realmente es muy divertido”.

Nacho y La Tora.

Nacho Castañares contó lo que lo cautivó de La Tora

Nacho y La Tora se conocieron en Gran Hermano y pese a que el romance no se consumó dentro del juego y se enfrió tras la salida de ella del reality, tras su regreso y con la participación de los padres de ambos, la llama del amor volvió a encenderse.

Nacho y La Tora.

En la entrevista con Ángel de Brito, Nacho reveló cómo está hoy por hoy la relación y remarcó lo que lo cautivó de Lucila La Tora.

“Estamos rebien. Convivimos mejor ahora que estamos fuera del reality. Tenemos nuestras libertades. A mí me enganchó mucho la personalidad de ella y ella misma. Físicamente a mí me encantó y su personalidad… 10 puntos”, aseveró Nacho Castañares.

