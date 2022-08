La actitud de la China Suárez para desmentir su acercamiento a Joaquín Furriel

La China Suárez manifestó su buena onda con Joaquín Furriel en redes pero esta amistad le jugó una mala pasada.

La cercanía de los dos actores, que están en Uruguay filmando una película, generó comentarios y especulaciones.

Por ello, la actriz de 30 años tuvo una contundente actitud que echó por tierra cualquier rumor. La China Suárez subió una foto junto a Rusherking y le dedicó un especial mensaje. "Hoy te quiero un poquito más que ayer", decía la frase con la que acompañó una tierna imagen de los dos.

Como es obvio, el músico le devolvió la gentileza compartiendo la postal y dijo: "Te quiero mucho".

El romántico post de la China Suárez con Rusherking.

Rusherking y la supuesta crisis con la China Suárez: "Flashearon ustedes"

Días atrás, Rusherking dio la cara y habló de los rumores de ruptura con la China Suárez.

“Es parte de todo esto, hay que aceptarlo. No me molesta. Yo estoy muy feliz con mi relación, muy contento haciendo mi música, laburando mucho, enfocado. Al principio era más difícil lo mediático, pero ahora ya me acostumbré, estoy más tranqui. Y lo entiendo”, dijo en Intrusos durante los Premios Gardel.

Luego, se enfocó directamente en las versiones y disparó: "Flashearon ustedes, lo juro por Dios. No sé de dónde sacan esa info, nosotros estamos re bien”.

Rusherking habló de la supuesta crisis con la China Suárez