La amenaza de Rocío Marengo a Karina Mazzocco: "Yo le investigué todo"

Rocío Marengo volvió a encender la polémica con una fuerte revelación sobre Karina Mazzocco en el programa de “Ángel Responde”, conducido por Ángel de Brito en Bondi Live. En medio de una charla con el conductor y sus compañeras de panel, la mediática insinuó tener información comprometedora sobre la vida personal de la conductora de “A la tarde”.

Rocío Marengo

Rocío Marengo y su enigmática amenaza a Karina Mazzocco

Todo comenzó cuando Marengo lanzó una pregunta picante: ¿Sabías con quién salió el marido de Mazzocco?. Ante la negativa de De Brito, ella redobló la apuesta y sostuvo con firmeza: “Yo me averigüé todo” .

Sin embargo, una de sus compañeras del panel intentó calmar la situación argumentando que Karina y su esposo llevan juntos mucho tiempo. Ahí, Marengo retrocedió un poco y agregó con tono irónico: “Otra vez se me complican los números. Entonces, no lo digo porque yo no soy mala como ella”.

Cabe destacar que Karina Mazzocco y Omar El Bacha han sido pareja desde hace 19 años, lo que hace que las declaraciones de Marengo generen aún más intriga, porque se podría tratar de una posible infidelidad.

Pero la charla no terminó ahí. Su compañera le preguntó directamente por qué Mazzocco la ataca, a lo que Rocío Marengo respondió sin rodeos: “Porque le garpó, no sé.. Bueno te lo voy a decir igual”.

Fue en ese momento cuando la mediática decidió escribir el dato en un papel y mostrárselo en secreto a Ángel De Brito por debajo del escritorio. “Mira que yo no soy mala, pero me la tengo guardada bajo la manga”, sentenció.

Karina Mazzocco y Omar El Bacha

Ante la gran revelación, el conductor le sugirió que en algún momento lo hiciera público: “Me gustaría que lo digas algún día”. En este sentido, Marengo cerró el tenso momento con una frase que dejó a todos boquiabiertos: “Esto lo voy a tener bajo mi manga cuando pido pauta. Yo lo sabía y me quedé callada cuando pude...”. A lo que De Brito remató con su característico sarcasmo: “Se lo metiste hasta el fondo. Por suerte fue acá”.

Sin duda, este episodio promete seguir dando que hablar y deja la duda de qué información comprometedora maneja Rocío Marengo sobre Karina Mazzocco.

N.L