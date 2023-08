La China Suárez abrió su cuenta de Tik Tok hace poco meses desde donde comparte sus challenge más divertidos y también momentos con sus hijos.

Esta vez, la protagonista fue Magnolia Vicuña quien apareció cantando con su mamá su nuevo tema, Pasatiempo.

La actriz de 31 años subió en Tik Tok este post que logró una cantidad de comentarios en el que resaltan que Magnolia es quien sigue los pasos de la China Suárez.

En el video la pequeña de cinco años imita a su mamá y hasta hace los mismos gestos ante la cámara. "Ya es todo una tik toker" "el acting de Magnolia, me muero" "futura actriz sin dudas", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

La canción de la China Suárez, ¿un palito para Rusherking?

La China Suárez lanzó junto a Ecko el tema Pasatiempo que ya batió récords de reproducciones en las redes sociales.

Esta es una de las primeras canciones de la actriz en este nuevo desafío por meterse en el mundo de la música.

Una vez estrenado el tema, los seguidores de la China Suárez dieron por hecho que parte de la letra está dedicada a su ex, Rusherking. "Te fuiste, me dejaste y me olvidaste. Sabés que sufrí mucho por vos y nunca pude entender que solo fui un pasatiempo para vos", dice parte de la canción.