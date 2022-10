La China Suárez compartió un adelanto de su video con El Polaco: "Cumbia"

Como Wanda Nara lo hizo con L-Gante, ahora la China Suárez compartió un adelanto de lo que será su videoclip con El Polaco.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió un fragmento del clip de la canción "Ya no quiero verte". Se trató del inicio del video en donde se la escucha decir "Cumbia" y luego parte del ritmo del tema que parece tener algunos tintes orientales, haciendo referencia a los orígenes familiares de la China.

El video saldrá a la luz el viernes próximo y la dupla ya compartió algunas fotos del detrás de escena, como así algunos detalles de la letra de la canción.



"Ya no me insistas, ya no quiero verte", escribió Suárez sobre el tema. "El phone está colgado, ya no está en espera, yo te amé de mil millones de maneras", agregó en otra publicación.

La China Suárez deslumbró con el look que eligió para su video con El Polaco

La China Suárez está a full con su carrera. Además de su trabajo en la actuación que la llevó hasta España. la actriz también se dio de lleno a la música apoyada por su novio, Rusherking.

Recientemente, trascendió que Suárez iba a grabar un videoclip con El Polaco, y fue ella quien desde sus redes sociales mostró detalles de la filmación con el cantante compartiendo el look que eligió para la ocasión.

Amante de la moda y con una belleza innegable, la China captó la atención de todos luciendo un corset, una prenda que se está imponiendo desde varias temporadas y que puede conjugarse con atuendos urbanos para lucir un impecable street style.

La actriz lució el corset en un color marrón liso y lo combinó con un pantalón de jean con recortes en los costados y cadenas brillantes, unos vaqueros que ya había elegido en una de sus salidas con Rusherking.