La China Suárez dio sus primeros pasos en los medios siendo tan solo una niña. Antes de ser descubierta por Cris Morena que le dio un lugar privilegiado para que demuestre sus dotes actorales, la artista hizo publicidades.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la China Suárez compartió un recuerdo que data de 1999, cuando comenzaba su carrera. En dicha imagen se nota el increíble parecido físico que tiene con su hija mayor, Rufina.

La China Suárez y Rufina Cabré.

Se trata de una publicidad del álbum de figuritas de "Muñecas". "El tiempo pasa", expresó la China evidenciando la nostalgia que le genera verse así de pequeña. Pero como si eso fuera poco, la cantante recordó qué hizo con el dinero que cobró por aquel trabajo.

"Me acuerdo como si hubiera sido ayer. Me regalaron el álbum y con la plata de esa publicidad me compré una máquina de escribir de Barbie", confesó la China que desde 1999 podía comprarse sus propios juguetes con el fruto de su trabajo.

Cómo inició la carrera de la China Suárez

En primera instancia la China Suárez hizo algunas publicidades, seguido a eso comenzó a tener algunas participaciones en series de televisión y novelas, como por ejemplo: "Tiempo Final" y "El Sodero de mi Vida".

Allí, finalmente fue descubierta por Cris Morena que la contrató para ser parte de "Rincón de Luz", "Floricienta" y "Casi Ángeles", donde terminó de conquistar el corazón del público que hasta hoy la sigue de manera incondicional.