La China Suárez causó revuelo entre sus fans y mucho más entre los seguidores de Rusherking. Este fin de semana la actriz compartió en su cuenta de TikTok un video challenge con un tema de Anuel AA y las redes no dejaron pasar ningún detalle sobre la performance de la famosa.

Tal parece que los fans de Rusherking están mirando con lupa cada posteo que hace la China Suárez, pues una vez compartió contenido con la canción “Más rica que ayer”, los hamsters no vacilaron en decirle que se había copiado de los pasos de Rusherking, su exnovio.

China Suárez.

“El pasito del verano”, comentó la cantante desde el living de su departamento en Buenos Aires, donde bailó el tema con pasos, que a juzgar por la evidencia, habrían sido aprendidos de su exnovio, lo que hace pensar que son claras señales de que la China Suárez no se puede sacar de la mente y de la piel a Rusherking.

Comentarios como “La misma cara de Rusherking, hace” o “El paso de Rusher”, fueron los que reinaron en la lista de mensajes que le dieron a la cantante en su posteo.

Rusherking solía hacer varios challenges de temas éxito en las redes sociales cuando era novio de María Becerra, ambos tienen un amplio archivo donde tiene videos con pasos iguales a los que hoy hace la China Suárez.

También se pueden ver como Rusherking lleva este ritmo en temas como “Bailando” junto a Duki, “Lo que tienes” con Oriana y en "Pefecta", el tema del artista a dúo con Dread Mar I donde la China Suárez fue la modelo invitada y a quién el arista le escribió la canción.

Todos hablan del look entrecasa de la China Suárez

La artista no solo es noticia por sus historias fallidas de amor, si no que sabe tener a sus fans muy atentos a las tendencias de moda de las cuales suele ser pionera en el mundo fashionista.

Sweatshirt Adidas oversize Adidas.

Pantuflas Nike.

La China Suárez marcó tendencia con su Sweatshirt Adidas oversize color rosa con verde y sus pantuflas Nike de invierno en piel sintética en tono rosa y blanco Ahora los fans que apelan a la moda y toman a la actriz como referente lo más In de las pasarelas en el mundo, no paran de hablar de este look entrecasa con el que la exnovia de Rusherking sorprendió.

