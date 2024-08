El miércoles por la noche, se realizó el Cris Morena Say y la Cris Morena se hizo presente en el evento organizado por OLGA en el teatro Gran Rex. Entre recuerdos y anécdotas sobre las producciones que realizó, fue el lugar donde decidió hacer una aclaración respecto a la salida de Juan Gil Navarro en Floricienta. Por muchos años se la culpó de la muerte del “Freezer” en la historia, pero luego de que el actor hablará en “A la tarde” y contará su versión de los hechos, la productora hizo lo propio.

Cris Morena, Nico Vázquez, Gimena Accardi, Nati Jota, Isabel Macedo

Cris Morena habló de la salida de Juan Gil Navarro en Floricienta

En el día de ayer se vivió un momento muy especial para los seguidores de la gran productora Cris Morena. En el teatro Gran Rex se transmitió para el stream de OLGA el “Cris Morena Day” donde se volvieron a ver juntos a todos los actores que dieron vida a los personajes de “Casi ángeles”, “Floricienta” y “Chiquititas”, entre otros, producidos por la artista.

Cris Morena

Tanto el teatro como el stream estuvieron repletos de personas, las cuales estuvieron felices de volver a ver a todos los actores que marcaron a más de una generación. Desde las canciones entre Lali Espósito y Peter Lanzani o Emilia Atias y Nico Vázquez, hasta un divertido ida y vuelta entre Cris Morena y los actores de alguna de sus novelas, donde contaron algunas polémicas que se vivieron.

“La muerte del Freezer fue como la primera muerte que tuvimos que superar” expresó Nati Jota, que fue la conductora del evento, mientras que estaban algunos sentados en la mesa de OLGA. En ese momento, Cris Morena la interrumpió entre las risas de Isabel Macedo. “Yo no lo maté”, aclaró la productora luego de que por muchos años se la "culpará" a ella por la ausencia de este en Floricienta, como la responsable del guion de la ficción.

Cris Morena en OLGA

“Por fin el señor actor contó toda la verdad”, prosiguió comentando sobre la situación que logró hacer que por muchos años los seguidores de la serie estuvieran enojados con ella por la ausencia del mismo en la segunda temporada de Floricienta. La realidad es que hace algunos días Juan Gil Navarro contó en “A la tarde”, programa de América, toda la verdad sobre este hecho.

Juan Gil Navarro, "Freezer"

“Me da vergüenza ser el príncipe”, explicó Juan Gil Navarro en una nota que dio para el programa donde explicó que la salida del “Freezer” se dio porque él buscaba otra cosa, “no les gustó nada”, continuó explicando sobre la reacción de Cris Morena y de otro productor los cuales consideraron que este era un desagradecido.

“Yo estaba muy agradecido,… me parece que era más el enojo que la comprensión”, relató Juan Gil Navarro para por fin sacarle a Cris Morena el peso de que todos la culpen por la famosa muerte del “Freezer” la cual marcó un gran cambio en la novela y que no a todos les gustó. Por años la productora se guardó la verdad para no exponer al actor, pero finalmente todo se aclaró.

VDV