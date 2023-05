La China Suárez fue vinculada esta noche en LAM con el productor Rodo Lamboglia. Fue Yanina Latorre quien contó algunos detalles de una supuesta relación entre ellos.

"Tiene 46 años, es súper buenmozo, es argentino, vive en Miami. Se llama Rodo Lamboglia. Mega millonario", comenzó diciendo la esposa de Diego Latorre. Y agregó: "Es el mejor amigo de Pico Mónaco".

Ante esto, la China Suárez, sonriendo con la situación, publicó un descargo en sus Historias de Instagram preguntando irónicamente cuál será su nuevo novio mañana. "Hace tres semanas que me separé y ya salí con un cantante (por Trueno), un hombre de 60 y con Rodo Lamboglia. ¿Mañana quién será?", señaló la actriz.

Luego, la China Suárez compartió una foto con el productor y aclaró que son amigos. Por último, mostró una captura de pantalla de una conversación entre ellos riéndose de la situación:

"Si inventan que estoy de novio con vos me espantás todas las candidatas malll jajaja", le escribió el productor a la actriz. Y ella agregó: "Perdón Rodo. Chicas, la idea no es espantarles candidatas. Está solo y con ganas de conocer gente. Les dejo su Instagram".

De esta manera entonces, la ex de Rusherking dejó en claro que con Rodo Lamboglia son sólo amigos.

China Suárez.

El fuerte descargo de la China Suárez contra Guillermo Coppola tras decir que sale con un hombre de 60 años

La China Suárez realizó esta tarde un extenso descargo en sus redes sociales tras las repercusiones de una noticia que dieron en Intrusos.

Marcela Tauro había recibido de invitado a Guillermo Coppola y, ambos, aseguraron que la actriz está saliendo con un hombre de 60 años. Por supuesto sus dichos comenzaron a circular por todos los medios y la ex de Rusherking estalló de enojo.

"Dejen en paz a la gente. Llamé al señor que supuestamente dijo de mí que estaba con un nuevo novio. Una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner. Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer quedar mal a nadie. Feliz día del trabajador menos para los que se escudan en su 'trabajo' para joderle la vida a otros", comenzó escribiendo la China Suárez.

Luego, la China Suárez agregó: "¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla y que quede ahí, en el aire.

En la siguiente Historia de Instagram, la actriz indicó: "Me dicen que no se entiende. En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que yo estaba de novia con un señor de 60 años. No lo voy a nombrar pero lo llamé por teléfono porque así me manejo yo".

Seguido a esto, la China Suárez contó que le consultó a Guillermo Cóppola (sin nombrarlo) por qué aseguraba cosas de su vida sin conocerla. Y, según la actriz, su respuesta fue: "No dije nada de vos porque no sé nada. Lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal". "¿Ahí se entiende?", concluyó la cantante, enojadísima.