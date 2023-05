Marcela Tauro no se quedó callada y reaccionó a las respuestas de la China Suárez en redes sociales, luego de que ella y Guillermo Coppola revelaran en Intrusos de América TV que la cantante y actriz estaría de novia con un millonario empresario.

La China Suárez dijo en Instagram: “Cuándo va a ser el día en que se termine esta forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla, y que quede ahí, en el aire”.

Sobre el descargo, laperiodista aseguró que “no le importaba” lo que la actriz pudiera decir.

China Suárez.

“La China (Suárez) dijo acá en Intrusos, “No salgo con Vicuña” y salía con Vicuña. Y lo juró, lo juró al aire, así que… si es la misma China. Yo creo que conozco a la misma China pudo haber jurado un montón de cosas”, comentó Marcela Tauro de forma irónica con el archivo en la mano.

Cuando en LAM le aseguraron que se había podrido con la China Suárez, Marcela fue a hueso. “¿No me digas, sí? Uy, mirá lo preocupada que estoy”.

Marcela Tauro.

Marcela Tauro le quitó legitimidad a las palabras de la China Suárez

"Por mí, que diga lo que quiera ella, no me importa". Ya está demostrado. Es la misma chica que se sentó en un móvil de Intrusos para decir que no salía con Vicuña e hizo quedar como mentirosa a Pampita", comentó Marcela.

La vida amorosa de la China Suárez venía en paz y en calma en el año que duró su relación con Rusherking, pero ahora que volvió a estar soltera su vida sentimental parece ser un torbellino mediático que una vez empieza no para más. Y su pasado turbulento no soporta el archivo.

