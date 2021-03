La China Suárez lució un vestido vintage pero fue blanco de burlas

La China Suárez mantiene su propio y particular estilo que comparte con sus seguidores.

La actriz de 28 años elige a diario outfits románticos en los que se destacan los cuellos con volados, las faldas holgadas y de colores claros. Pero este particular look no siempre es bien recibido por sus fans quienes no dudan en cuestionar a su ídola por sus elecciones.

Esta vez, la pareja de Benjamín Vicuña no recibió buenas críticas por un vestido en particular que lució uno de los días de altas temperaturas en el país. "52 grados a la sombra y la China Suárez”, fue una de las principales comentarios de sus seguidores.

52 grados a la sombra

La china Suárez: pic.twitter.com/lWjGAaxfrt — LaPitutona💚🧡 (@lapitutona) February 21, 2021

Pero la actriz, lejos de enojarse, se mostró divertida ante este "hater". "Nunca tan identificada", respondió ella.

La China Suárez, Rufina y Magnolia: dos generaciones, un mismo look

La China Suárez también comparte con sus dos niñas Rufina Cabré y Magnolia Vicuña su pasión por el estilo romántico. Tan es así que hace algunas semanas compartieron una producción de fotos en las que vestidas iguales. Dos generaciones fueron plasmadas en las postales más dulces y familiares.

"Jugando. Riendo", expresó la reconocida actriz en su cuenta oficial de Instagram junto a unas imágenes en las que se la puede ver junto a sus niñas de 7 y 3 años divirtiéndose frente a las cámaras.

En las mismas, la mayor de las hermanas y Eugenia llevan pantalón blanco y camisa floreada. Mientras que la menor de las jovencitas se destacó con un short de jean para la parte de abajo del conjunto.