La China Suárez mostró la comida favorita de Rufina

La China Suárez compartió un divertido video con Rufina. La diosa subió a sus Stories una de las comidas preferidas de su hija mayor que ella no aprobó.

La pequeña tiene hábitos saludables al igual que su mamá y manifestó su predilección por las mandarinas, aunque a la actriz no expresó el mismo gusto.

"Es muy rica la mandarina”, dijo Rufina “¡Es rica!”, insiste en las imágenes. Luego, la China mostró los gajitos que tenía la niña en un bowl y exclamó: “Rufi chocha, ama todo lo ácido”.

La mujer de Benjamín Vicuña mantiene una estricta dieta vegetariana que intenta transmitir a sus hijas. Días atrás, la rubia compartió una mala experiencia con un jugo de apio detox.

Según contó en un vivo con la maquilladora Bettina Frumboli, la infusión no le cayó muy bien. “Me bajó un poco la presión cuando lo tomé. Me explicaron que, si no lo venía tomando antes del embarazo, no empiece porque es tan depurativo, reactiva todos los órganos. Así que mejor esperar post embarazo y me dio un poquito de miedo, quizás yo me paranoiqueé”, confesó.

Tiempo atrás, la mujer de Benjamín Vicuña generó polémica porque contó que su hija Magnolia también es vegetariana. "Tenía como el sentimiento encontrado porque amo a los animales y comiéndome un churrasco... Consumo proteína vegetal, muchos frutos secos, legumbres y Magnolia también es vegetariana", contó en el programa de Mirtha Legrand el año pasado.