La China Suárez contó una tierna anécdota de Magnolia, su hija menor, que conmovió a todos.

Mientras comienza con su nueva carrera como cantante, la diosa reveló los pormenores de la grabación de su nuevo tema, Desaniversario.

Durante una entrevista para FM Like, la China Suárez confesó que la pequeña Magnolia le pidió participar del video. "Fue en el momento, no estaba pensado. No estaba en el guión. Me dice 'mamá yo también quiero actuar' y le dije '¿en serio? mirá que te va a ver todo el mundo' y me dice 'si mamá, por favor a mi me encanta'", contó la actriz.

"Entonces yo dije que sí y estuvo todo el día preguntando 'cuándo viene mi parte, cuándo me toca' Está toda delineada, se maquilló un rato antes. Pero tiene sentido en la canción porque es mi refugio", reveló la China Suárez.

Mangolia en Desaniversario.

El guiño a Rusherking en el nuevo videoclip de la China Suárez

Una vez que se estrenó Desaniversario, los detalles del video no pasaron desapercibidos y algunos detectaron algunas "señales" para Rusherking.

‘’La China agarrando unos girasoles en su nuevo vídeo… Yo creo que son los del vídeo de Perfecta que se los quiere revolear a Rusher por la cabeza’’, apuntó Pochi de Gossipeame, en referencia al clip de ‘’Perfecta’’ de Rusherking y Dread Mar-I, en donde también aparece la diosa en un campo de girasoles.

Antes de presentar este video, la China Suárez reflexionó sobre el contenido de la letra. "Desaniversario: Esta canción va dedicada a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quién te rompe el corazón, es la frustración de algo que no pudo ser",