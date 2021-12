La China Suárez reveló cuál es su asignatura pendiente

El pasado 29 de noviembre, la China Suárez habló con Alejandro Fantino en una entrevista exclusiva para Star Plus. En un entretenido ida y vuelta, la ex Teen Ángel confesó la asignatura pendiente que no logró cumplir.

Todo comenzó cuando Alejandro Fantino le preguntó a la China por qué su cuenta de Instagram es sangre japonesa. "¿Tu bisabuela es japonesa?" le preguntó el conductor a la actriz.

"Si, la mamá de mamá era japonesa. Vinieron en barco a la Argentina, se conocieron con mi abuelo Raul y la tuvieron a mi mamá" respondió la China, y agregó: "Tengo familia en la isla de Kōchi y uno de mis sueños es ir a Japón, evidentemente".

"¿No fuiste a japón?" le consultó Fantino, y la actriz respondió "Estuve a punto de ir con un programa de viajes, pero Magnolia tenia tres meses y la tuvieron que internar por un problema".

"Cancelé todo porque me dio miedo" respondió la China. Y agregó: "Iba a ir con mis hijos, con mi mamá, que no conoce".

"Mi mamá no conoce Japón, mi hermano si, y yo la quiero llevar a mi mamá, esa es mi asignatura pendiente" reveló la ex de Benjamin Vicuña.

La China Suárez, con Alejandro Fantino: "Es el precio de vivir con la libertad que vivo"

Por primera vez desde que estalló el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, la actriz de 29 años tuvo su mano a mano con el conductor para el ciclo de entrevistas "En primera persona".

La China Suárez habló como nunca de su familia y de los mandatos de su clan así como también cuál es la relación que mantiene con sus ex en la actualidad. "Mis padres eran como una novela de Polka, mi padre de clase trabajadora mi madre más acomodada", dijo sobre su infancia.

Luego, la artista también se refirió a los mandatos familiares. "Yo no quería casarme y tener hijos, yo quería bebés. Nunca tuve esa cosa de hay que estar juntos por los hijos, no recibí eso de mis padres. El regalo más grande que me dieron mis padres fue haberse separado", disparó.

