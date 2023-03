Rusherking y la China Suárez están más unidos que nunca, apoyándose en todos sus proyectos laborales y personales. Recientemente, se rumoreó que la pareja había dado el sí, sin embargo, resultó ser material para un nuevo videoclip del cantante. Esto no significa, de todas maneras, que él y la actriz no estén súper enamoradas. En un móvil con Socios del Espectáculo, la China abrió su corazón y reveló lo que siente por su novio.

Luego del programa de Fer Dente, en el que fue invitada, el cronista del ciclo de El Trece fue en busca de su palabra, para saber sus opiniones acerca de una posible boda con Rusherking. “No, la verdad es que no lo hablamos. Nunca se habló, no tengo la necesidad de casarme”, confesó.

China Suárez y Rusherking.

El notero, no muy convencido con la respuesta de la China, insistió, a lo que ella agregó: “No lo había pensado, no sé, tendría que hablarlo. No creo que suceda, porque esas cosas se hablan antes. No tenemos ningún apuro, estamos re bien así y que dure lo que tenga que durar, mientras sea feliz”.

El periodista entonces le consultó: “¿Qué viste en él que dijiste: ‘me animo’, ‘me lanzo nuevamente al amor’?”. Fue en ese momento que la actriz no lo dudó y lanzó: “No tuve opción porque me avasalló por completo…Su personalidad, su amor, su reconocimiento como mujer, como madre, como artista. Me flechó”.

La China Suárez y Rusherking.

“Reconozco que soy enamoradiza, no estoy contando nada que no sepan. Pero, me agarra en un momento de mi vida en el que, por ahí yo estoy más tranquila, más madura, más plantada, con más hijos, con muchas experiencias, y ya sé todo lo que no quiero”, aseguró, refiriéndose a sus relaciones pasadas, en las que aprendió muchas lecciones a lo largo de los años.

El notero luego le preguntó sobre la relación que tiene el cantante con sus hijos. “¿Qué te pasa cuando lo ves tan baboso, tan cariñoso con tus hijos? Me imagino que te derretís”, quiso saber, a lo que la China le contestó: “Por supuesto… es lo que más me importa. Es un chico que tiene 22 años, que nunca me lo esperé, pero tiene una madurez increíble. Es muy sano, quiere mucho a mis hijos y ocupa el lugar que a él le corresponde, que es mi pareja… no quiere ocupar ningún lugar que no le corresponde y eso es muy importante”.

Sin lugar a dudas, la China Suárez y Rusherking van por un muy buen camino y, aunque no tengan planeado por el momento pasar por el altar, tienen un vínculo muy fuerte que durará por un largo tiempo.

H.O