La China Suárez se dio el gusto de tener un microcine en su nueva casa

La China Suárez publicó una serie de fotos del nuevo microcine que construyó en su nueva casa.

El antes.

"La idea de este espacio era adaptarse, ya que es un altillo, y el espacio que había para entrar muebles era muy chico", comenzó contando la China Suárez Y continuó: "Entonces decidimos que lo mejor era llenarlo de megaalmohadas. Debo reconcoer que es uno de mis lugares favoritos (El de mis hijos también)"

La China Suárez mostró fotos de cómo quedó el altillo convertido en microcine. Hay almohadones de distintos estampados en casi toda la superficie. Verdes, colorado y negro son los colores que predominan. Al costado puede verse el proyector.

El después.

La China Suárez mostró cómo quedó su excéntrico baño

La actriz mostró la renovación que comenzó meses atrás y develó cómo van quedando los baños de su hogar.

“Sé que aman los antes y el después. Acá les dejo uno del baño de invitados y de mi baño”, comenzó diciendo La China Suárez en un posteo de Instagram.

Acto seguido, La China Suárez. “Me encanta mezclar texturas, colores. No sigo una línea a la hora de decidir que elegir, me inspiran mucho las casas inglesas. Reciclo mucho, me encanta mover y cambiar cosas de lugar, pintarlas, darle una nueva vida. Mezclar un poco lo moderno con lo antiguo”, aseguró.

El baño de su casa.

Luego pasó a detallar cada uno de los detalles de su baño, que eligió especialmente para la renovación. “Me fascinan los papeles murales. La bacha del toilette la compré en un lugar de antigüedades, al igual que el espejo. La bañera de mis sueños… Es de piedra y en cuanto la vi, supe que tenía que ser mía”, indicó la actriz, muy feliz con el resultado.