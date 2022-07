La China Suárez contó cómo nació "Lo que dicen de mí", su última canción.

“La escribí en medio de un ataque, estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste y ahí nace esta canción”, explicó la China.

En ese mismo hilo, La China Suárez agregó: “En otro momento ni siquiera hubiera hablado de esto, lo tenía muy tapado, muy oculto, no quería iluminar el problema”.

La China Suárez sobre su canción: "La escribí en medio de un ataque"

“Pero bueno, lo acepté y ya sé que es parte de mi vida y que está ahí. (…) La gente por ahí piensa que a mí las cosas no me afectan porque tengo una personalidad bastante avasallante", dijo.

"Pero la realidad es que soy muy vulnerable, como la mayoría de las personas, sobre todo los que estamos muy expuestos”, se sinceró la China Suárez.

“A veces me cuesta entender la maldad o el ensañamiento o la gente que está muy preocupada por lo que hace el otro con su vida", continuó. "Conque una o dos personas se identifiquen con la canción ya estoy muy tranquila”, cerró la China Suárez.

La China Suárez le dedicó unas palabras a Rusherking en el estreno de su canción: "Llegaste para iluminar"

La China Suárez estrenó su canción "Lo que dicen de mi" y luego de compartir el videoclip con todos sus invitados, la artista se expresó para agradecer a todos los que fueron parte del proceso de creación de este nuevo material.

Sin que nadie se lo esperara, la China Suárez le dedicó unas emotivas palabras a Rusherking: "A Tomi, Rusher, que se cruzó en mi vida cuando no me lo esperaba. Llegaste para iluminar todo lo que creí que se había apagado en mi".

Al escuchar su dedicatoria todos los que estaban presentes esbozaron un "Ahhh" haciendo referencia a la romántica confesión de la actriz a su pareja. Por su parte, Rusherking no se expresó públicamente pero estuvo sentado a su lado al momento de la reproducción del videoclip.

Otro momento tierno de la presentación fue cuando Magnolia Vicuña, sentada a upa de su mamá, tocó el brazo de Rusherking que estaba al lado de ellas con la intención de invitarlo a aplaudir junto con ella al ritmo de la canción de su madre, actitud que fue respondida con una sonrisa y aplausos por parte del vocalista.