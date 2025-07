Por qué recibió tantas críticas la infanta Sofía tras una de sus últimas apariciones

La infanta Sofía, de 18 años, reapareció esta semana en el Palacio de la Zarzuela en un acto presidido por los reyes Felipe y Letizia, en el marco de una reunión del Patronato de la Fundación Comité Español de Colegios del Mundo Unido (UWC). La cita, que también reunió a jóvenes que como ella regresan a España tras dos años académicos en el exterior, fue su primer evento público en meses y marcó un esperado reencuentro con la prensa.

Distendida y participativa, la infanta acaparó la atención, aunque no por sus declaraciones ni su rol institucional, sino por la elección del outfit. Lució un vestido verde jade sin mangas, de largo midi y confeccionado en lino, perteneciente a su madre, la reina Letizia, y que ya había usado hace un año durante unas vacaciones familiares en Mallorca. La prenda, firmada por Zara, encendió la conversación en redes y fue analizada por expertos en estilo.

Las críticas hacia la infanta Sofía tras una de sus últimas apariciones

El diseñador español Juan Avellaneda fue uno de los primeros en comentar públicamente el estilismo elegido por Sofía. En sus redes, el también ex participante de MasterChef Celebrity no escatimó en observaciones negativas: “Le hace unas arrugas muy raras, se desproporciona. No está ajustado a su cuerpo como sí lo hace el de la Reina, queda muy mal”, afirmó de forma contundente.

Según Avellaneda, el vestido no potencia la silueta de la infanta y genera un efecto visual poco favorecedor: “Aprieta en la parte superior y queda holgado en la inferior, sin armonía. Además, ese tono de verde no le sienta bien, no resalta su piel”. El diseñador también fue tajante respecto al calzado: “Los zapatos nude me tienen manía, pero esta vez me tenéis que dar la razón: quedan fatal”, sentenció.

Infanta Sofía y la reina Letizia

En contraste, su análisis del look de la reina Letizia fue mucho más amable. La monarca optó por un vestido nude de Mango con drapeado que, según el modisto, “acompaña la figura sin ceñirse y estiliza gracias al juego de pliegues”. Aunque Avellaneda apuntó que el tono beige le apagaba un poco la tez, valoró positivamente la elección de alpargatas y la silueta general del conjunto.

Para completar el panorama, el diseñador elogió al rey Felipe VI, a quien describió como “impecable” por su traje gris combinado con camisa blanca clásica y corbata azul: “Le queda todo perfecto”. No obstante, a su corta edad, está claro que la infanta Sofía tiene como prioridad la comodidad en sus atuendos.

