La China Suárez y Armando Mena Navareño, separados. Después de rumores de crisis, la pareja dejó indicios de alejamiento en las redes sociales.

Con tan solo 3 meses y mucha distancia de por medio, pareciera ser que la relación entre La China Suárez y Armando Mena Navareño se habría complicado. Además, ella, una vez más, estuvo involucrada en un nuevo escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

No obstante, este rumor de separación tomo forma después de que ella borrará todas las fotos junto a Armando Mena Navareño y él la dejará de seguir en Instagram.

Wanda Nara rompió el silencio y habló de la China Suárez

Wanda Nara estalló contra la China Suárez después de que saliera a la luz una nueva llamada que le hizo a Mauro Icardi mientras estaba en Argentina.

La empresaria se comunicó con Luli Fernández y confirmó esta versión que contó Yanina Latorre en LAM, el martes por la noche." Ya sé que semaneja así. No es la primera vez. Mauro me muestra todo y me cuenta", dijo Wanda Nara en esta conversación por WhatsApp que difundieron en Socios del espectáculo.

Luego, ante la consulta sobre por qué creía que se había contactado, Wanda Nara fue terminante. "No le importa nada, lastimó a muchas familias. Yo soy muy feminista, pero esto es de mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en el camarín. Y al tiempo quedó ella embarazada", dijo en relación al escándalo con Eugenia Tobal y Nico Cabré.