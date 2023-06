Nicole Neumann se encuentra en los preparativos de su boda con Manu Urcera sin descuidar el bienestar de su salud. En su cuenta de Instagram, la modelo compartió un video con una rutina de yoga completa para sus seguidores

Desde el deck en el jardín de su casa, con una calza y una musculosa negra, Nicole estiró la colchoneta y comenzó su rutina de yoga. “Si vas a hacer esta rutina de piernas y glúteos , que sea lento y profundo cada movimiento ( Acá está acelerado )”, escribió Nicole.

Para finalizar, agregó: "Manejando también , el equilibrio. Acompañar con la respiración y a disfrutar!! Om Shanti”, escribió la mamá de Indiana, Allegra y Sienna Cubero en el video de su Instagram.

El sofisticado look de Nicole Neumann

Nicole Neumann estuvo presente en “Los 8 Escalones” con un elegante look: un conjunto de dos piezas, top y pollera al que combinó con un blazer en color verde, que le dan un aspecto engomado.

Este look lo combinó con unas botas llenas de brillo y de taco alto. En cuanto al peinado, la modelo utilizó una coleta alta dejando dos mechones de ambos lados de su rostro. El make up, sombras rosadas, labios nude con gloss. Sin duda alguna, Nicole Neumann apostó a un look elegante y sofisticado.

J.M