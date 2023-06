Nicole Neumann y Manu Urcera están planificando lo que se perfila a ser el casamiento del año. Entre polémicas y conflictos familiares, la pareja intenta hacerles oídos sordos a los problemas y seguir adelante con los preparativos para el gran festejo que se llevará a cabo a fin de año.

Una de las últimas bombas en torno a la boda de Nicole Neumann y Manu Urcera tuvo lugar luego de que la modelo repartiera las invitaciones y se diera a conocer que no estaría invitando a su madre. Sin embargo, la mamá de Indiana Cubero encuentra apoyo en su suegra, Cecilia, tal como reveló Paula Varela ante Socios del Espectáculo.

Nicole Neumann y Manu Urcera

En el ciclo de El Trece, la panelista procedió a revelar cómo se comporta la madre de Manu Urcera con su familia. “Te cuento cómo es el movimiento del clan Urcera respecto a los hijos. Tienen un manejo matriarcal, la que maneja todo es Cecilia. Si los padres le cortan hoy la tarjeta de crédito, no tienen dinero. Todo lo que manejan, lo hacen los padres, tienen extensión de la tarjeta familiar. Manu tiene que avisar los viajes”, comenzó explicando Paula Varela sobre la familia política de Nicole Neumann.

“La madre de Manu le llena la heladera, decide lo que come, lo que no come. Cecilia es la mamá, Claudio es el papá y Paula es la hermana de Manu”, continuó, detallando los parientes del futuro marido de Nicole Neumann.

La revelación de Paula Varela sobre el vínculo entre Nicole Neumann y su suegra

La panelista fue muy clara al dar detalles sobre la relación entre la modelo y la matriarca de los Urcera, dando a entender que tienen un vínculo muy cercano. “Me dicen que Nicole y la madre de él son dos gotas de agua, por eso se llevan bien. Nicole no jode, no se mete. Sabe lo que tiene que hacer, ya tiene experiencia, y aparte ella lo único que quiere es quedarse ahí, y va a hacer todo lo que le digan para quedarse ahí”, expresó.

Para concluir, Varela reflexionó sobre esta dinámica entre la familia de Manu Urcera y Nicole Neumann, opinando: “Una cosa es tener buena relación y otra cosa es callarte la boca. Igual Nicole ya tiene tres casamientos, tiene su casa, su independencia. Entonces, que hoy te armen la casa o te llenen la heladera no le debe importar”.

