Jey Mammón se convirtió en una de las grandes incógnitas con respecto a los Premios Martín Fierro. Primero, se comenzó a especular sobre la posibilidad de que APTRA no lo invite a la entrega. Después, cuando finalmente fue invitado, todo giró en torno a su decisión de ir o no. Anoche, sorprendió cuando llegó una hora más tarde, ya que inicialmente se pensaba que había decidido no ir, aunque luego explicó el verdadero motivo por el cuál llegó más tarde.

Por supuesto que generó una polémica cuando finalmente llegó a los Martín Fierro, de hecho, hasta los compañeros de La Peña de Morfi que estaban en la mesa generaron un escándalo cuando se levantaron tras la llegada de Jey Mammón. Entonces, estuvo acompañado de pocas personas en la mesa, una de ellas Jésica Cirio, con quién parece que retomó su buena relación. En este sentido, todos los periodistas fueron a preguntarle al humorista sobre sus sensaciones.

Jey Mammon en los Martín Fierro

"Para mí, esta noche va más allá de los Premios Martín Fierro y más allá de 'La Peña de Morfi', sin subestimar en absoluto ni al programa ni a los premios", comenzó diciendo Jey Mammón sobre cómo estaba viviendo esa noche. Y es que esa era la primera vez en la que el humorista se reencontraba con los famosos luego de tantos meses de aislamiento.

"Creo que es una noche de reencuentro, es una noche que tiene que ver con encontrarse con gente, que va más allá de un programa o un premio", expresó en la entrevista con Pablo Montagna para Nosotros a la Mañana. También se refirió a su decisión de asistir finalmente: "En el programa de Ventura dije que me podía pasar que a último momento decidiera no venir", explicó Jey Mammón.

Jey Mammon con Jesica Cirio

Luego, lanzó una confesión: "Fijate, en el momento de comer estoy con ustedes, que son 7, no me quejo, pero es un lugar energéticamente difícil, en este caso, para enfrentar. Por lo tanto, obvio que dudé todo el tiempo", reconoció Jey Mammón.

"No me arrepiento en absoluto, estoy muy contento de estar y de estar con un equipo en el cual compartí todo un año un programa maravilloso, ocupando un lugar que había dejado nada más ni nada menos que Gerardo Rozín. Justo me tocó ocuparlo cuando él se fue de este mundo. Me parece que fue un desafío enorme, con un equipo que quedó sin un capitán. Entonces, me pareció que yo tenía que estar acá", expresó Jey Mammón sobre su decisión de asistir finalmente.

Mientras Jey Mammón daba su presente en los Premiso Martín Fierro, Lucas Benvenuto hizo un vivo desde su cuenta de Instagram en forma de protesta. Con respecto a esto, una de las periodistas presentes le consultó: "Yo sé que puede ser incómoda la pregunta, pero Benvenuto hizo un vivo hace un rato, ¿Cómo lo tomás? Justo en el momento de la terna". Entonces, el conductor respondió: "No es incómoda la pregunta, pero no es el tema de esta noche".

NL.