Jey Mammón cumplió su palabra y llegó a la gran fiesta de la televisión argentina, los Martín Fierro 2023. El excondunctor de La Peña de Morfi se sentó en la mesa que le correspondía al programa que condujo durante el 2022 y solo el primer programa del 2023.

Las fotos de Jey Mammón en los Martín Fierro 2023 le están dando la vuelta al país, pero, quien logró hablar con ellos, fue Big Bang News, quien subió en su cuenta de Instagram la palabra del músico y presentador y explicó por qué llegó tarde a la gala.

La foto de la noche

"La estoy pasando muy bien, una noche de reencuentro, de encontrarme con gente que hacía rato no veía, algunos, a otros ya los había visto, pero de eso se trata hoy, más allá de los premios y del programa que compartió el año pasado. De eso se trata la noche de hoy", explicó Jey Mammón.

"Sobre su llegada tarde a la gala, el ahora polémico conductor dijo en medio de la polémica: "Para evitar la entrada que no sea muy tumultuosa y no interferir un poco en la entrada de los demás y no perturbar la entrada del resto", remarcó Jey Mammón.

Cómo se sintió recibido Jey Mammón

"Muy bien, súper. Llegué un poquito más tarde, pero ahora en los cortes me voy a encontrar con gente, tratando de no perturbar la noche", comentó Jey Mammón.

El conductor de Telefe aseguró que su intención no fue pasar desapercibido: "Simplemente no molestar la entrada del resto, un poco por respeto a esta noche, básicamente por eso. No soy inocente, entiendo que hubiese sido un poco caótico para todos. ¡Me parecía innecesario, la verdad!", puntualizó Jey Mammón en medio de la gala de los Martín Fierro 2023.

