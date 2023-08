Mariano Caprarola falleció el día de ayer jueves por la tarde, la noticia fue anunciada por Ángel de Brito, mediante su cuenta de Twitter: ‘’Estaba internado haciéndose los controles de rutina por la calcificación renal, que hacía periódicamente, por las complicaciones derivadas de las cirugías. Otra víctima más’’, escribió el conductor, conmocionando al mundo entero del espectáculo.

Hoy al comienzo de Intrusos, Florencia de la V abrió el programa dedicándole unas palabras a su querido amigo: "Mariano fue mi amigo durante mucho tiempo, nos conocimos a los 19 años, la verdad que me quedé completamente sorprendida por la noticia’’, empezó diciendo la conductora para luego revelar que fue Pampito quien le comunicó la triste noticia: "Yo en ese momento quedé en shock, le dije ''no, aguárdame un segundo'', me tomó completamente por sorpresa, desconocía que él estaba tan mal", manifestó, para luego contar que se comunicó con sus colegas de la Jaula de la Moda y le terminaron por confirmar el fallecimiento de Mariano.

‘’En este caso en el foco de la tormenta se encuentra el doctor Aníbal Lotocki, la primera pregunta que nos urge es, ¿qué pasa que este hombre sigue libre? ¿qué pasa que la Justicia no acciona?", manifiesta claramente indignada Flor y luego contó que se encontró con Fabián Medina Flores: ‘’Me decía que estaba faltando mucho al programa, si bien el lunes había ido, a partir de ahí dijo que iba a tener una intervención médica, pero que volvía", explicó

Mariano Caprarola

Y continuó Flor con su testimonio: "El jueves a la mañana le mandó un mensaje a Coco Fernández diciéndole que estaba emocionado y de buen ánimo, estuvo con la familia, a la tarde se descompensó y después falleció, estoy shockeada porque no creí que Mariano iba a tener este final’’, expresó muy triste.

Finalmente, Flor de la V contó cómo se conocieron con Mariano Caprarola: ‘’Cuando nos conocimos él siempre tenía tantas ganas de pertenecer al medio, de trabajar, de formar parte de una manera u otra, pero en ese momento no hacía nada en el medio, pero logró hacerlo luego. En últimos años no fuimos tan cercanos, creo que ni siquiera sus amigos de la Jaula sabían la gravedad de lo que estaba transitando’’, cerró.

D.M