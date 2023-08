Aníbal Lotocki vuelve a ser el protagonista de los escándalos tras la muerte de Mariano Caprarola por las intervenciones quirúrgicas que le realizó hace algunos años. El cirujano tiene varias causas por mala praxis e incluso una condena a 4 años de prisión, pero su respuesta a la Justicia siempre suele apelar a una revisión para evadir la sentencia.

Qué pasará con Aníbal Lotocki tras la muerte de Mariano Caprarola

El nombre Lotocki era muy conocido en los medios de comunicación por ser el cirujano de los famosos, pero con el paso de los años eso cambió y se convirtió en la representación del peligro y la negligencia médica que llevó a 3 de sus pacientes a la muerte. El primer caso fue en el año 2007, una joven de 21 años de Misiones que murió tras su intervención.

Pero no fue hasta el año 2021 que la Justicia decidió tomar cartas en el asunto y condenarlo a 5 años de inhabilitación y 4 años de prisión. Sin embargo, el cirujano conoce bien sus estrategias y a pesar de todas las denuncias que tuvo por mala praxis, entre ellas las de Silvina Luna, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis, jamás hizo reparo de los daños.

La apelación es un recurso que se puede presentar en la Justicia por parte de quien no quedó conforme con los resultados que determinaron. Se trata de una revisión del derecho, como de los hechos, que fueron discutidos en el proceso. Este recurso fue muy utilizado por Lotocki en sus causas y hace algunas semanas se conoció que exigió la restitución de su matrícula.

Fue en Intrusos donde revelaron que la Justicia desestimó la apelación luego de que "El abogado de Lotocki había apelado esta decisión, pero la cámara dijo que es correcto lo que fue presentado por sus víctimas. Esto da la pauta de que la sentencia en su contra podría quedar firma y terminaría en la cárcel".

Por su parte, previo a su muerte, Mariano reveló en una entrevista que el cirujano tiene respaldo de figuras poderosas en el país y es por este motivo que logra salvarse de las condenas. "Me inyectó muerte. No me cobró nada. Sé quien lo protege. Compartí mesa con él. Es un hijo de p... como él. Si lo digo me va a pasar algo", expresó.

Por el momento, Aníbal Lotocki no se pronunció respecto a la muerte de Mariano Caprarola y tampoco lo hizo la Justicia. Pero son muchas las celebridades que piden su detención para que deje de apelar a las causas como una estrategia de defensa frente a los problemas de salud que enfrentan sus pacientes, como es el caso de Silvina Luna.