Tras la trágica muerte de Mariano Caprarola, Horacio Cabak, su compañero de trabajo en La Jaula de la Moda, rompió el silencio y habló sobre la enorme pérdida que están viviendo tras la partida del panelista.

“Mariano era loco, creativo, ciclotímico, celoso, posesivo, tenía un montón de cosas. Pero era un pibe que había sufrido tanto por muchos motivos, que él quería disfrutar, que él quería vivir, que él quería pasarla bien y que todos los demás la pasaran bien. Me parece que por eso era tan generoso como vos lo describías”, contó en "Bien de Mañana", el programa en donde oficia de panelista.

“Si podía te llamaba, te ayudaba. A veces esa ayuda, muchas veces lo vivís como ‘es una crítica, me estás diciendo que no estoy lindo, que no estoy bien vestido’”, agregó, dejando en claro cómo era Caprarola, un hombre muy querido en el medio.

Los últimos momentos de Mariano Caprarola

Previo a hablar con emoción de su amigo, Horacio especificó las últimas horas de Mariano, dando cuenta que ninguno de sus colegas sabía de la operación donde perdió la vida.

"El lunes estuvo con nosotros, hizo el programa como siempre, era una persona sana y parte del shock tiene que ver con que ayer a la mañana él dijo que si le sacaban la sonda él volvía a trabajar a La Jaula", contó Horacio.

"Yo ni sabía que estaba internado, porque él contaba cuando salía", agregó.

