Yanina Latorre despertó una fuerte polémica luego de que ninguneara a Antonela Roccuzzo en una entrevista para el canal de YouTube "Terapia Picante". En aquella conversación, la panelista de LAM cuestionó los logros de la también modelo.

"Antonela Roccuzzo, la amamos, pero es la mujer de Messi, a ella la contratan marcas en Europa para hacer publicidad, pero todo porqué está casada con Messi. Sola, hasta ahora, no logró nada. No la estoy criticando pero está siempre un paso atrás del jugador", expresó.

Dichas declaraciones ocasionaron una ola de críticas para la angelita, quién no se quedó callada y respondió a los cuestionamientos que se pueden leer en las redes sociales. En su descargo, Yanina Latorre aseguró que no quiso decir nada malo de Antonela Roccuzzo.

Yanina Latorre se defendió tras ningunear a Antonela Roccuzzo

"Me comí un caramelito que nada que ver. Terapia picante es un programa de YouTube, que si lo ves entero no dije nada y lo vio todo el mundo", empezó señalando Yanina. Seguidamente, agregó: "Yo dije que Antonela era la más calladita, la mejor compañera y la única que no hacía escándalo. Que había dos tipos de botineras, la que llama la atención, demuestra y ostenta pero que ella no".

Latorre resaltó que con su opinión quiso exponer que el fútbol continúa siendo machista, a pesar del pasar de los años. "Conté que el fútbol hoy sigue siendo tan machista como en mi época. Que vos sos la mujer de un jugador de fútbol. Yo, soy la mujer de Diego Latorre, uso su apellido y me chup.. tres huevos los que le bardean", afirmó.

Yanina Latorre.

"Pero es verdad que te buscan y te mandan regalos y ropa porque sos la mujer de él y es así. A la que no le gusta que no lo mire", sentenció Yanina Latorre, recibiendo después el apoyo de Ángel De Brito, quien cerró la idea expresando: "Y todo lo que rodea a Messi, garpa".

AM