La decisión de las hijas de Nicole Neumann y Cubero en medio del escándalo

La polémica entre Nicole Neumann, Mica Viciconte y Fabián Cubero se profundizó durante las últimas semanas. Después de que la modelo confirmara que tiene COVID, nuevas internas salieron a la luz.

"Nikita" acusó a la pareja de ser la que filtre la información sobre su salud a los medios y la guerra se desató otra vez. Ahora, también quedaron involucradas las hijas de "Poroto", Sienna, Allegra e Indiana, quienes habrían bloqueado de WhatsApp a Viciconte tras esta nueva discusión.

Tal como informaron en Paparazzi, las chicas sospechan que Mica habría sido quien filtró a la prensa que Indiana, la mayor de las hermanas, también se contagió coronavirus, al igual que Nicole y la empleada doméstica que trabaja en su hogar.

Mica, por su parte, no hizo referencia a esta versión sólo se refirió a la reacción de su pareja cuando se enteró que su niña tenía coronavirus.

"Es un terreno en el que no me quiero meter, es un tema de salud. Seguramente si no tuviera un bozal legal mi situación sería otra. Mi abogado lleva todo, yo no entiendo nada de estos temas. Eso lo están manejando él y el abogado de Fabi”, confesó en el programa "El show del problema".