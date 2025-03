La desgarradora carta de Mauro Icardi a sus hijas tras la polémica con Wanda Nara: "Las manipulan con mentiras"

Tras el escándalo del pasado viernes en la torre Chateau Libertador, Mauro Icardi decidió postear en sus redes sociales dos imágenes con sus hijas y una de Johnny Depp. El actual novio de la China Suárez este miércoles 19 de marzo publicó en su cuenta oficial una serie de historias de Instagram en donde expuso que sus hijas serían víctimas de una presunta manipulación.

A pesar de que hasta hace una semana atrás las abogadas del futbolista habían logrado conseguir el régimen de visitas que él deseaba, todo resultó en vano cuando el delantero divisó a las mascotas de sus hijas y se negó a llevarlas consigo. A partir de entonces se generaría una escalada de tensión que terminó con el descargo que el padre de las niñas hizo apenas un par de horas atrás.

Mauro Icardi junto a sus hijas

Qué dice la desgarradora carta de Icardi a sus hijas tras la polémica con Wanda Nara

Mauro Icardi publicó esta tarde dos historias de Instagram junto a sus hijas y para no perder la cábala, otra con el reconocido actor de Hollywood. "Me parece a mi o los que me trataban de mentiroso en el divorcio desaparecieron o no saben como dar vueltas las mentiras", comenzó apuntando el deportista.

Todos reciben data falsa como siempre, no saben donde meterse después de inventar tanto", comenzó relatando el futbolista del Galatasaray en su primer descargo en redes. Añadiendo de fondo la clásica imagen en blanco y negro de Johnny Depp.

Luego de esto procedió a dedicarle una extensa carta virtual a sus dos niñas. “Mientras les siguen inventando mentiras y manipulando, seguimos sin poder disfrutar de nuestros momentos, sin abrazarnos, sin besarnos, sin estar con su ´Papuchi´”, comentó el futbolista para luego cerrar con un “falta poco, mis princesas y todo se va a acomodar”.

"Las amo y las extraño", dejó escrito junto a dos corazones azules en alusión a sus dos hijas. “Mis princesitas, aunque hoy el camino sea oscuro, recuerden que la luz siempre regresa”, fue la frase que eligió Icardi para comenzar la segunda carta dedicada a sus hijas. “Nada podrá apagar la alegría que llevamos en el corazón ni el amor infinito que nos une. Pronto volveremos a abrazarnos, a reír sin miedo y a vivir la felicidad que merecemos”, prosiguió.

“Nunca dejen de creer en la fuerza de nuestro amor porque ese amor es más fuerte que cualquier tormenta. Siempre estaré con ustedes. Pronto, muy pronto, volveremos a sonreír juntos. Papi”, expresó el jugador del club turco firmando como “Papi”.

En la desgarradora carta de Mauro Icardi a sus hijas tras la polémica con Wanda Nara, él aprovechó para apuntar contra la presunta manipulación por parte de Wanda Nara a la vez que homenajeaba a sus dos pequeñas hijas. El futbolista este miércoles 19 dejó expreso en sus redes sociales el amor que le tiene a las niñas que comparte con la empresaria de cosméticos.

C.G.