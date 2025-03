Después del escándalo protagonizado por Mauro Icardi que tuvo lugar en el Chateau Libertador y afectó de manera directa a Wanda Nara y a las hijas que tienen en común, las menores fueron sometidas a pericias psicológicas para determinar cuál es su estado mental frente a los violentos episodios que vienen viviendo. El informe de los peritos reveló datos estremecedores y dejó en claro que la custodia de Francesca e Isabella es una cuestión crítica.

En uno de los videos del último viernes, se ve que la principal afectada por la situación fue Isabella Icardi, la menor de las dos hijas que la ex pareja tiene en común, ya que fue retenida por el futbolista en el ascensor durante horas.

El impactante dato que revelaron las pericias psicológicas de Francesca e Isabella, las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

El duro enfrentamiento entre Mauro Icardi y Wanda Nara, con sus hijas, Francesca e Isabella de por medio, afectó de manera directa y muy fuerte a ambas. A días del violento episodio vivido en el Chateau Libertador y con amenazas del padre de por medio, las menores se realizaron las pericias psicológicas correspondientes y los datos arrojados por los informes de los peritos hielan la sangre.

Después del accionar agresivo del santafesino en la residencia que Wanda comparte con sus hijos, Analía Franchín contó en “A la Barbarossa” cuál fue el informe lanzado por los peritos del caso que lo involucra.

“Lo más triste es pensar que la asistente de Wanda está grabando el video y lo filtra a la prensa”, inició la panelista de Georgina y, mirando dijo a cámara, lanzó: “Wanda, no te importó nada la exposición de tus hijas”. “Una niña gritando y no solamente no la trató de calmar, sino gritando ella el triple”, agregó.

Luego de eso, reveló lo más duro para las niñas de 10 y 8 años, y contó que los peritos “dijeron que las nenas tienen rota estructura psíquica. Según ellos, estas nenas están rotas”. Esto generó un malestar en cada uno de los presentes y la audiencia, quien si bien esperaba que la situación psicológica de las niñas no fuera la ideal, debido a los últimos acontecimientos, que se las catalogara como “rotas”, fue hasta inesperado.

“Los dos son tóxicos”, agregó la periodista y señaló que, para ella, las menores deberían estar resguardadas y no a cargo de alguno de sus padres: “Acá hay un defensor de menores que tiene que poner a resguardo a estas niñas, porque tanto con la madre como con el padre corren peligro”. “Tienen que ir a terapia, urgente, todos”, finalizó la panelista de Telefe, asegurando también que el panorama de las niñas “es un montón”.

Francesca e Isabella están pagando los platos rotos de las actitudes de Mauro Icardi y Wanda Nara, siendo víctimas de un vínculo que terminó por volverse tóxico entre infidelidades e idas y vueltas. Con pericias psicológicas que revelan el malestar que las menores viven, sus padres continúan una lucha mediática con gritos y mediante stories de Instagram.

