El día de ayer 30 de diciembre, a los 64 años, falleció Jorge Lanata, un periodista que dejó una huella imborrable en la televisión argentina. A lo largo de su carrera, el comunicador protagonizó distintos cruces polémicos, pero uno de los momentos más recordados de su trayectoria fue su enfrentamiento con Diego Brancatelli en el programa Intratables, en 2017.

Jorge Lanata

El cruce entre Jorge Lanata y Diego Brancatelli

El desencuentro que tuvieron los periodistas al aire en 2017 fue uno de los momentos que tomó gran relevancia en las redes sociales tras la muerte de Jorge Lanata. El tenso momento fue en el ciclo Intratables, donde Diego Brancatelli era panelista y fue invitado el conductor de Lanata sin filtro.

La pelea comenzó al momento que Brancatelli cuestionó a Lanata sobre su rol periodístico y cómo había cambiado su enfoque desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hasta el de Mauricio Macri. "Has sido uno de los que alimentó fuertemente la grieta. Has sido uno de los responsables del triunfo de Macri, el aporte existió, de Mirtha (Legrand), de (Marcelo) Longobardi y de (Luis) Majul, de todo el periodismo, que ha hecho del antikirchnerismo un muy buen producto", indicó el panelista.

Lanata respondió defendiendo su trabajo y asegurando que no había cambiado su enfoque. "Yo no siento que no sea el mismo. Yo hasta ahora no me crucé con gente contando guita en la Rosadita. No es que yo oculté alguna cosa que yo sepa que esté pasando. Te digo la verdad. Es más, si vos hablaras con los oyentes nuestros de Mitre, Mitre tiene básicamente un público macrista y 30 veces por semana me putean porque hablo en contra de Macri", respondió Jorge.

Además, el entonces panelista del programa refutó fuertemente a Jorge por llamar "vieja enferma" a la expresidenta. El cruce entre Lanata y Brancatelli fue un momento tenso y emocionante que hizo historia en la televisión argentina. Aunque Lanata ya no está con nosotros, su legado periodístico sigue vivo y su enfrentamiento con el también periodista es un recordatorio de su pasión y dedicación a su trabajo.

El día que Lanata defendió a Brancatelli

Luego de su acalorada discusión que tuvo lugar años atrás. Lanata defendió a Brancatelli de un escrache y críticas que recibió por un viaje que realizó a Estados Unidos.

La polémica se desató a causa de que Diego viajó a Miami en medio de la disparada del dólar y su postura nacional y popular. Sin embargo, Lanata no dudó en salir en su defensa, argumentando que Brancatelli tiene derecho a viajar adonde quiera, siempre y cuando pague sus impuestos y trabaje.

"¿Cuál es el problema de que Brancatelli viaje a Miami, si labura y paga sus impuestos? Que viaje adonde quiera. "No podemos ser tan idiotas", sentenció Lanata en su programa "Lanata sin filtro" en Radio Mitre.

La defensa por parte del emblemático periodista a su colega sin duda llamó mucho la atención, ya que la pelea entre ambos quedó para siempre entre los icónicos cruces en la TV argentina. En cualquier caso, este inesperado apoyo es un recordatorio de que, a pesar de las diferencias ideológicas, los periodistas pueden unirse en diferentes ocasiones.Por estos momentos, Jorge Lanata va a ser siempre recordado como uno de los periodistas más influyentes de nuestro país.

