Florencia Bertotti saltó a la fama gracias a su destacado papel protagónico en la exitosa "Floricienta". En la tira de Cris Morena interpretó a la cautivadora Florencia Fazzarino, una joven alegre, talentosa y soñadora. Así fue como conquistó los corazones del público. Su actuación y su habilidad como cantante también le valieron el reconocimiento nacional e internacional, convirtiendo la ficción en un fenómeno cultural y marcando una época en la televisión.

Gracias a "Floricienta", varios actores han brillado dentro y fuera del país. Quienes lo están haciendo en la actualidad son Juan Gil Navarro y Fabio Di Tomaso, en "ATAV 2", la gran apuesta de El Trece para este 2023.

Florencia Bertotti.

Qué dijo Florencia Bertotti al ver a su marido con sus dos ex en "ATAV 2"

Juan y Fabio ahora coinciden en "Argentina, tierra de amor y venganza" y protagonizan escenas juntos. Florencia Bertotti, quien fue pareja de ambos en "Floricienta", reaccionó de manera divertida ante esta situación inesperada: "¡Los dos, mi matrimonio pasado y mi marido actual!", expresó la actriz de manera desopilante en el programa de radio Días y Flores.

Pero las casualidades no terminan ahí, ya que, en la telenovela también participa Federico Amador, quien es el esposo de Florencia Bertotti en la vida real. La presencia de dos excompañeros de trabajo más su esposo en la ficción puede resultar sorprendente, y Bertotti comentó entre risas: "Ay, se me juntó el ganado, me causa gracia".

La coincidencia de antiguos compañeros de "Floricienta" y el talento de Florencia Bertotti en su nuevo proyecto infantojuvenil mantienen vivo el interés de los seguidores. Es importante recordar que hace unas semanas se informó del regreso de la recordada serie pero en versión teatro.

Sobre esto, la actriz compartió detalles de su nuevo proyecto artístico relacionado con la historia que marcó una época hace 20 años y sigue generando repercusiones entre sus fanáticos. Florencia Bertotti prometió que esta pieza teatral será emocionante y nostálgica para los seguidores de la serie.

